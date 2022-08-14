في الجول يكشف سبب غياب الونش وثنائي الزمالك عن مباراة الإسماعيلي

يغيب محمود حمدي "الونش" عن مباراة فريقه الزمالك أمام الإسماعيلي مساء الإثنين في ثُمن نهائي كأس مصر.

وعلم FilGoal.com أن الونش يعاني من إجهاد في عضلات أسفل البطن.

وفضّل الجهاز الفني للزمالك بالتشاور مع الجهاز الطبي للفريق، إراحة الونش لعدم تفاقم إصابته.

وخضع الونش لتأهيل بدني في الأيام الماضية، لكنه لم يدخل قائمة مباراة الإسماعيلي.

فيما يغيب الثنائي أيمن حفني وسيف فاروق جعفر عن قائمة مباراة الإسماعيلي لأسباب فنية.

وشهدت القائمة عودة عمر السعيد بعد تعافيه من الإصابة التي غيبته لمدة شهر عن الملاعب.

ويدافع الزمالك عن لقبه في كأس مصر الذي حصده النسخة الماضية بفوزه على الأهلي 2-1.

قائمة الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حازم إمام – حمزة المثلوثي

الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"– سيد عبدالله "نيمار"

الهجوم: سيف الجزيري - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه

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