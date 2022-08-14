ستامفورد بريدج يشتعل.. مشاجرة بالأيدي بين كونتي وتوخيل عقب دربي لندن

نشبت مشادة بالأيدي بين توماس توخيل المدير الفني لـ تشيلسي وأنطونيو كونتي مدرب توتنام عقب نهاية مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي.

وتعادل توتنام خارج ملعبه أمام تشيلسي بهدفين لكل فريق، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي في المباراة التي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج معقل الأزرق.

وشهدت المباراة مناوشات بين المدرب الألماني توخيل، والإيطالي كونتي.

وعقب هدف توتنام الأول الذي سجله إيميل هويبرج نشبت مشادة بالأيدي بين المدربين خارج الخطوط.

وذلك بسبب اعتراض توخيل على هدف توتنام مطالبا بعدم احتسابه بداعي وجود خطأ.

لتتوقف المباراة لعدة دقائق ويتدخل رجال الأمن واللاعبين قبل أن تنتهي المشاجرة بينهما.

وحصل أنطونيو كونتي على البطاقة الصفراء.

وبعد أن سجل تشيلسي الهدف الثاني عن طريق رييس جيمس، انطلق توماس توخيل نحو كونتي محتفلا بالهدف بطريقة جنونية.

ثم سجل تشيلسي هدف التعادل عن طريق هاري كين وانتهت المباراة بالتعادل 2-2.

وعقب المباراة ذهب توخيل لمصافحة كونتي، وبدور جذب المدرب الإيطالي نظيره الألماني نحوه وهاجمه برأسه، لتنشب مشادة أخرى جديدة بينهما أقوى من المشادة الأولى.

ليشتعل ملعب ستامفورد بريدج ويتدخل أعضاء الجهازين الفنيين للفريقين واللاعبين وأفراد الأمن.

وبعد نهاية المشاجرة بينهما أخرج الحكم البطاقة الحمراء لكلا المدربين.

ومن المنتظر أن يتم إيقاف كلا المدربين عن المباراتين المقبلتين لتشيلسي وتوتنام.

ويلعب تشيلسي ضد ليدز يونايتد، بينما يلعب توتنام ضد ولفرهامبتون.

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