الشيخ يشكو بيراميدز ويطالب بمستحقاته المتأخرة

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 16:16

كتب : FilGoal

أحمد الشيخ - بيراميدز - الزمالك

تقدم أحمد الشيخ لاعب المصري الحالي وبيراميدز السابق بشكوى للجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد فريق بيراميدز بسبب المستحقات المتأخرة.

أحمد الشيخ

النادي : المصري

بيراميدز

وطالب الشيخ بمستحقاته المالية المتأخرة لدى نادي بيراميدز عن موسم 2020 - 2021 والمقدرة بـ 750 ألف جنيه.

وأشار خطاب الشيخ إلى لجنة شئون اللاعبين إلى الالتزام بدفع تعويض وفقا للمادة 17 فقرة 4 من اللائحة الدولية لنظام انتقال اللاعبين.

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وأوضح الخطاب أن نادي بيراميدز قام بسداد مقدم التعاقد وكذا الأقساط الشهرية حتى مايو 2021 ثم امتنع النادي عن سداد آخر قسطين بتاريخ 28 يونيو و28 يوليو من نفس العام.

وكانت قيمة كل قسط منهما 375 ألف جنيه ليكون الإجمالي 750 ألف جنيه لا غير عن موسم 2020 - 2021.

وشدد الخطاب أن الشيخ قام مرارا وتكرارا بمخاطبة النادي لصرف هذه المستحقات وديا لكنه ما لم يحدث.

وانتقل أحمد الشيخ إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي في ديسمبر 2020.

ويلعب الشيخ مع المصري البورسعيدي من سبتمبر 2021.

وخاض أحمد الشيخ ست مباريات مع بيراميدز ونجح في تسجيل هدفا.

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