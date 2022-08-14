التشكيل - كوكوريا أساسي مع تشيلسي.. وثنائية سون وكين لـ توتنام

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 16:40

كتب : FilGoal

تشيلسي - توتنام - هافرتز

يبدأ مارك كوكوريا مع تشيلسي أساسيا لأول مرة عند مواجهة توتنام في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

أما توتنام فيهاجم بثنائية هاري كين وسون هيونج مين.

ويستضيف تشيلسي فريق توتنام على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الثانية.

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وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: مارك كوكوريا - كاليدو كوليبالي - تياجو سيلفا - روبن لوفتس تشيك - ريس جيمس

خط الوسط: جورجينو - نجولو كانتي

خط الهجوم: رحيم ستيرلنج - كاي هافرتز - ميسون ماونت

بينما جاء تشكيل توتنام كالتالي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

في الدفاع: بن ديفيز- إيريك داير- كريستيان روميرو - إيمرسون رويال

في الوسط: رودريجو بينتانكور- ريان سيسيجنون- بيير إيميل هويبيرج- ديان كولوسيفسكي

في الهجوم: سون هيونج مين- هاري كين

وفاز تشيلسي في الجولة الافتتاحية على إيفرتون بهدف دون مقابل.

بينما توتنام تغلب على ساوثامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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