تشكيل فولفسبورج - مرموش أساسي أمام بايرن

يدخل الجناح المصري عمر مرموش للمرة الثانية في التشكيل الأساسي لفولفسبورج بالدوري الألماني.

ويحل فولفسبورج ضيفا على منافسه بايرن ميونيخ ضمن الجولة الثانية من الدوري الألماني.

وبدأ مرموش لقاء فيردر بريمن السابق كأساسي، وواصل الظهور أمام حامل اللقب في المباراة التي تنطلق في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

مرموش عاد لصفوف فولفسبورج بعدما لعب الموسم المنصرم معارا إلى شتوتجارت.

ويعول نيكو كوفاتش مدرب فولفسبورج على مرموش وجوشا جويلافوجي ولوكاس نميشا في قيادة هجوم فريقه أمام بايرن.

وجاء تشكيل فولفسبورج كالآتي:

حراسة المرمى: كوين كاستيلس

خط الدفاع: بورنوا – ماكسينس لكرواكس - فان دي فين - ريدل باكو

الوسط: ماكسيميليان أرنولد – سفانبيرج - باتريك ويمر.

خط الهجوم: لوكاس نميشا - جوشا جويلافوجي - عمر مرموش.

وشارك مرموش في 23 مباراة بالدوري الألماني بالموسم الماضي.

وساهم الدولي المصري في ثمانية أهداف إذ سجل ثلاثة أهداف وصنع خمسة آخرين.

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