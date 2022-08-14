مدرب اتحاد المنستير: تركيزنا ليس مع الأهلي في الوقت الحالي.. وأي مدرب يقود الأحمر لديه ميزة

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 13:30

كتب : FilGoal

داركو نوفيتش مدرب وفاق سطيف

أشاد داركو نوفيتش المدير الفني لفريق اتحاد المنستير التونسي، بفريق الأهلي المصري وأوضح أن أي مدرب يقود الفريق الأحمر لديه ميزة.

ويلعب اتحاد المنستير التونسي أمام الجيش الرواندي في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا ويتأهل الفائز لمواجهة الأهلي.

وقال نوفيتش عبر قناة صدى البلد: "اتحاد المنستير حصل على وصافة الدوري التونسي، بدأت العمل من أسبوعين فقط ونبدأ التحضير للتحديات المقبلة والتي تبدأ في سبتمبر".

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وأوضح "توقيت قيادتي لاتحاد المنستير أفضل من وقت تولي مسؤولية وفاق سطيف لأنني الآن قبل انطلاق الموسم وليس من منتصفه".

وشدد المدرب الصربي "تعاقدت مع اتحاد المنستير نظرا لمشاركته في دوري أبطال إفريقيا".

وبالحديث عن مبرااته المقبلة قال: "مواجهة الجيش الرواندي صعبة لعدم توافر فيديوهات لمبارياتهم وقدموا أداء جيد في النسخة الماضية".

وبسؤاله عن الاستعداد لمواجهة الأهلي المحتملة شدد "لا أرى الأهلي في الوقت الحالي، لدينا مواجهة أمام الجيش الرواندي نسعى لنتخطاها أولا قبل الحديث عن الأهلي".

وتابع "أعلم أن الأهلي بشكل عام تعاقد مع مدير فني جديد وبدأ عمله في الظهور بمشاركة لاعبين آخرين".

وأضاف مدرب اتحاد المنستير "أي مدرب يقود الأهلي لديه ميزة، اسم النادي وحده يمنحه ثقة بالنفس بالإضافة للحشد الجماهيري وهي ميزة إضافية على أي نادي".

وشدد نوفيتش "من المستحيل أن تكون تلك الميزة نقطة ضعف بسبب الضغط، في 2007 كنت مدرب مساعد للاتحاد الليبي وكنا متقدمين وبسبب الجماهير تلقينا هدفين".

وعن رأيه في نهائي النسخة الماضية قال: "بالنسبة لي أمر صعب جدا أن يلعب الأهلي النهائي أمام ذلك الحشد من جماهير الوداد".

وتابع "أرى عدم توافر العدالة وإذا أقيمت المباراة في تونس على سبيل المثال ربما اجتنب الأهلي تبعات ما حدث".

واختتم نوفيتش تصريحاته "أفضل أن يعود الدوري التونسي الموسم المقبل من مجموعة واحدة".

وقاد نوفيتش فريق وفاق سطيف أمام الأهلي في نصف نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا.

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