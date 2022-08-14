الكشف عن قادة مانشستر سيتي في الموسم الجديد

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 13:24

كتب : FilGoal

احتفال فريق مانشستر سيتي

اختار فريق مانشستر سيتي ومدربه بيب جوارديولا قادة الفريق في الموسم الجديد، وذلك بعد رحيل القائد السابق فيرناندينيو.

فيرناندينيو الذي ارتدى شارة قيادة مانشستر سيتي في المواسم الأخيرة رحل بنهاية الموسم الماضي، وانضم إلى أتليتكو باراناينسي.

وذكرت جريدة تليجراف أن جوارديولا قرر تنصيب إلكاي جوندوجان كقائد للفريق في موسم 2022-2023 الذي انطلق قبل أيام، وذلك بعد تصويت من اللاعبين والجهاز الفني.

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ويرتدي كيفن دي بروين شارة القيادة في حالة عدم وجود زميله الألماني على أرض الملعب.

وكان النجم البلجيكي يحتل المركز الرابع في ترتيب قادة الفريق السماوي الموسم الماضي.

وجاء كايل ووكر في الترتيب الثالث في قائمة قادة سيتي، ومن بعده البرتغالي روبن دياش ثم الإسباني رودري.

سيتي بدأ موسمه الجديد بالخسارة من ليفربول في مباراة الدرع الخيرية.

ثم انطلق بقوة في حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بالفوز في أول مباراتين.

فقد أسقط وست هام يونايتد على ملعبه بهدفين دون مقابل سجلهما الوافد الجديد إيرلنج هالاند، ثم دك شباك بورنموث برباعية نظيفة.

وسجل رباعية مانشستر سيتي كل من إلكاي جوندوجان في الدقيقة 19 وكيفن دي بروين في الدقيقة 31 وفيل فودين في الدقيقة 37 وجيفرسون ليرما بهدف عكسي في الدقيقة 79.

الفوز رفع رصيد مان سيتي إلى 6 نقاط في الصدارة مؤقتا بفارق الأهداف عن أرسنال، فيما تلقى بورنموث خسارته الأولى بعد الفوز على أستون فيلا في الجولة الماضية، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط.

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