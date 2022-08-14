تين هاج: خطأ دي خيا وقصر قامة ليساندرو؟ المشاكل لا تكمن في ذلك فقط

رفض الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد حصر مشاكل فريقه في الخسارة الكارثية أمام برينتفورد في خطأ حارسه ديفيد دي خيا الفادح وقصر قامة مدافعه الجديد ليساندرو مارتينيز.

وخسر مانشستر يونايتد أمام بريتفورد بأربعة أهداف دون رد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "من غير المقبول أن يستقبل مانشستر يونايتد أربعة أهداف في 35 دقيقة. أردنا القيام ببعض التغييرات، والمشكلة لم تكن تكمن في قصر قامة ليساندرو مارتينيز".

وأضاف "الهدف من التغييرات كان تقديم لاعبين جدد لإضفاء الحيوية، وكان من الممكن أن أقوم باستبدال لاعبين آخرين".

وأكمل "تحمل دي خيا المسؤولية؟ إنه حارس رائع، ولا شك أنه يدرك الخطأ الذي ارتكبه في الهدف الأول".

وتابع "بالطبع غير هذا الهدف من سير المباراة، ولكن حتى عندما تتأخر في النتيجة عليك أن تلتزم بالخطة وتمضي قدمًا".

وواصل "الأخطاء تظل جزءًا من كرة القدم. الآن علينا النظر إلى الأمام واللعب كفريق، وقبل كل شيء إظهار رد فعل قوي".

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وأتم "نحن كفريق نمر بمرحلة صعبة. هذا ما لم نتوقعه، نحتاج إلى لاعبين جدد، لاعبين ذوي كفاءة. نحن نعمل على تحقيق ذلك وسنعمل بكل قوة من أجل إقناعهم بالانضمام إلينا".

مانشستر يونايتد سيستضيف ليفربول في الجولة الثالثة من الدوري على ملعب أولد ترافورد.

أرقام كارثية بعد الخسارة

تلقى مانشستر يونايتد أربعة أهداف أو أكثر في مباراة واحدة للمرة السادسة منذ بداية الموسم الماضي مقابل 13 مرة في كل المواسم منذ موسم 92-93.

وأصبح بريتفورد ثالث فريق في تاريخ البريميرليج يسجل أربعة أهداف في شوط واحد أمام مانشستر يونايتد بعد توتنام في أكتوبر 2020 ثم ليفربول في أكتوبر 2021.

خسر مانشستر يونايتد مباراته الرابعة على التوالي في الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

وخسر الشياطين الحمر آخر 7 مباريات خارج ملعبهم في الدوري، لتكون أسوأ سلسلة في تاريخ النادي منذ 1936والتي خسر وقتها 10 مباريات.

وتلقى يونايتد الخسارة في أول مباراتين في البريميرليج للمرة الأولى منذ انطلاقه في موسم 92-93.

وأصبح تين هاج أول مدرب يخسر أول مباراتين له مع مانشستر يونايتد منذ 1921.

وسينهي مانشستر يونايتد أحد أيام البريميرليج في قاع الدوري للمرة الأولى منذ أغسطس 1992.





























وحقق برينتفورد انتصاره الأول على مانشستر يونايتد منذ فبراير 1938 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ووصل برينتفورد لأكبر انتصار له في الدوري الممتاز منذ فوزه على جريمبسي تاون 6-1 في 1938.

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