سعد محمد لـ في الجول: تعافيت من السرطان.. وأمنية العودة للعب مع الزمالك

أعلن سعد محمد ناشئ الزمالك تعافيه من الإصابة بمرض السرطان.

وقال سعد محمد لاعب الزمالك في تصريحات لـFilGoal.com: "تعافيت من مرض السرطان بعد أكثر من عامين من العلاج".

وأضاف "تواجدت في المستشفى اليوم للخضوع لجسلة الكيماوي، وقبلها قمت بعمل بعض الفحوصات ليؤكد الأطباء أنني لم أعد بحاجة للكيماوي وسأكتفي ببعض الأدوية".

وواصل "الأطباء أكدوا لي إمكانية العودة لممارسة الرياضة من جديد".

واستطرد "إدارة الزمالك كانت على تواصل دائم معي منذ اليوم الأول حتى الآن وأشكرهم على ذلك، ونتواصل الآن لتنسيق موعد العودة للتدريبات".

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بعد رحلة لأكثر من عامين.. سعد محمد ناشئ الزمالك عبر @FilGoal يطمئن الجماهير بعد تعافيه من الإصابة بمرض السرطان🙏🗣️



تصوير: إبراهيم رمضان pic.twitter.com/9FswDI1IdT — FilGoal (@FilGoal) August 13, 2022

وأتم "أطمح للعودة للعب من جديد مع الزمالك".

اكتشاف المرض في 2020

سعد محمد أوضح في تصريحات سابقة لـFilGoal.com كيف اكتشف المرض.

قبل نهاية الموسم الماضي شعرت بتعب وإرهاق شديد وعدم قدرة على الركض، وبسبب ذلك غبت عن آخر 6 مباريات، واعتقدت إنه إجهاد.

المفاجأه حدثت أثناء إجراء تحاليل للسفر إلى السعودية رفقة والدي لعمل عمرة، اكتشفت من التحاليل وجود نقص وانخفاض في نسب الدم، وتوجهت إلى طبيب أمراض دم ولم يكتشف المرض.

ظللت شهرين ما بين المستشفيات وأجريت تحليل "بزل" نخاع شوكي وكانت المفاجأة اكتشاف مرضي بسرطان الدم بعد يوم واحد، والحمد لله على هذا.

البداية مع كرة القدم

بدأت مع الزمالك منذ 2016 بعدما اجتزت الاختبارات.

لعبت مع فريق 2000 وتم تصعيدي مع فريق 97 و99 قبل إلغاءه، وألعب كجناح أيمن.

تدربت علي يد الكثير من المدربين، مثل رفاعي محمد، محمد حسن، مدحت عبدالهادي، وليد عبداللطيف، سعيد الجدي.

تصريحات سعد محمد كاملة في 2020.. ناشئ الزمالك المصاب بالسرطان لـ في الجول: في انتظار تنفيذ وعد أحمد مرتضى

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