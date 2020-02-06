ناشئ الزمالك المصاب بالسرطان لـ في الجول: في انتظار تنفيذ وعد أحمد مرتضى

الخميس، 06 فبراير 2020 - 17:00

كتب : إبراهيم رمضان

سعد محمد - ناشئ الزمالك

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إصابة سعد محمد لاعب فريق الزمالك مواليد 2000 بالمرض اللعين.

اللاعب الشاب كشف كيفية اكتشافه المرض ورحلة العلاج لـ FilGoal.com.

سعد محمد قال لـ FilGoal.com: "أعلنت أحد صفحات الخاصة بالنادي إصابتي بالمرض، ورأيت دعما كبيرا أسعدني للغاية وهناك اتصالات ودعم من كافة وسائل التواصل الاجتماعي".

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وواصل "أشكر نادي الزمالك وإدارته وجماهيره، وكافة الجماهير بمختلف انتمائتها على هذا الدعم".

اكتشاف المرض

قبل نهاية الموسم الماضي شعرت بتعب وإرهاق شديد وعدم قدرة على الركض، وبسبب ذلك غبت عن آخر 6 مباريات، واعتقدت إنه إجهاد.

المفاجأه حدثت أثناء إجراء تحاليل للسفر إلى السعودية رفقة والدي لعمل عمرة، اكتشفت من التحاليل وجود نقص وانخفاض في نسب الدم، وتوجهت إلى طبيب أمراض دم ولم يكتشف المرض.

ظللت شهرين ما بين المستشفيات وأجريت تحليل "بزل" نخاع شوكي وكانت المفاجأة اكتشاف مرضي بسرطان الدم بعد يوم واحد، والحمد لله على هذا.

رحلة العلاج

لم يكن لي تأمين صحي وبدأت العلاج على نفقتي الخاصة أو بالمعني الدقيق بواسطة والدي الذي كان لديه إصرار أن يقوم بعلاجي حتى أتعافى.

وخلال الفترة الأخيرة قمت بإنهاء بعض الأوراق وبدأت العلاج على نفقة الدولة إذ أحصل على جرعات الكيماوي بمعهد ناصر.

توجهت خلال الفترة الماضية إلى النادي، وقابلت أحمد مرتضي منصور وتحدثت معه وشرحت له تفاصيل مرضي وما أمر به سواء تفاصيل المرض أو الامور المادية من مصاريف ويعلم الله أن والدي لم يبخل علي علاجي بشيء.

استقبلني أحمد مرتضي بشكل طيب ووعدني أن النادي لن يتركني وسيقف بجانبي وقال لي نصا نادي الزمالك لا يترك أحد من ابناءه والجميع هنا معك.

أنا في انتظار وعده وأثق فيه وبالتأكيد أثق في رئيس النادي أنهم لن يتركوني وسيقفون بجانبي ويدعموني.

أطالب الجميع بالدعاء ودعمي معنويا ونفسيا قبل أي شيء.

راض بقضاء الله وقدره، وساحارب هذا المرض وأنا علي ثقة ويقين في الله ودعمكم على العودة أفضل مما كنت وأعود مرة أخرى لممارسة محببوتي كرة القدم ومواصلة مسيرتي مع الزمالك.

رسالة أخيرة أتواجد الآن بالمستشفي وسأُحجز لمدة أسبوع لأخذ جرعة الكيماوي، هذة المرة مختلفة، الجرعات أقوى من المرات السابقة وسيتم حجزي لمدة أسبوع.

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البداية مع كرة القدم

بدأت مع الزمالك منذ 2016 بعدما اجتزت الاختبارات.

لعبت مع فريق 2000 وتم تصعيدي مع فريق 97 و99 قبل إلغاءه، وألعب كجناح أيمن.

تدربت علي يد الكثير من المدربين، مثل رفاعي محمد، محمد حسن، مدحت عبدالهادي، وليد عبداللطيف، سعيد الجدي.

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