تين هاج بعد الرباعية: كنت أتمنى أن أغير الفريق كاملا بين الشوطين

شدد الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد على أن فريقه كان يجب أن يلعب بثقة أكبر ويتحمل المسؤولية وهو ما لم يحدث أمام برينتفورد.

وخسر مانشستر يونايتد أمام بريتفورد بأربعة أهداف دون رد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس بعد المباراة: "من مسؤوليتي تقديم تفسير، من الواضح أن الأداء كان سيئا للغاية، عندما ترتكب أخطاء كهذه لا يمكنك الفوز بالمباراة".

وأضاف "يتعلق الأمر بتحمل المسؤولية على أرض الملعب ولا يمكنك ارتكاب مثل هذه الأخطاء على مستوانا".

وتابع "كان علينا أن نتعامل مع خيبة الأمل، عليك أن تكون مستعدًا للمباراة وللمعركة كأفراد وكفريق. علينا أن ندفع بعضنا البعض ونرتقي لمستوى الحدث".

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وواصل "من الواضح أننا بحاجة إلى لاعبين لكني لا أريد التفكير في ذلك في هذه اللحظة. كان يجب أن يقدم اللاعبين أفضل من ذلك".

وأردف "كنت أتمنى بداية أفضل لكن لا يزال يجب أن أؤمن لأنني رأيت أشياء جيدة ولكن خيبة الآمال كانت كبيرة في المباراتين".

واستكمل "الأمر صعب بالنسبة لي، إنه لأمر مفاجئ عندما تبدأ المباراة على هذا النحو. في 35 دقيقة تستقبل شباكك أربعة أهداف. كان يتعين على الفريق تحمل المسؤولية. أشعر بالأسف حقًا للجماهير، لقد فعلوا كل شيء لدعمنا لكننا خذلناهم".

واستطرد "التغييرات كانت لمحاولة ضخ دماء جديدة في الملعب، كنت أود لو قمت بتغيير ما تبقى من اللاعبين. طلبت من اللاعبين أن يلعبوا بثقة ويتحملوا المسؤولية وهذا لم يحدث".

وأتم "المدرب مسؤول أيضًا. لديه المسؤولية الرئيسية وسأتولى ذلك وسأعمل على ذلك".

مانشستر يونايتد سيستضيف ليفربول في الجولة الثالثة من الدوري على ملعب أولد ترافورد.

أرقام كارثية بعد الخسارة

تلقى مانشستر يونايتد أربعة أهداف أو أكثر في مباراة واحدة للمرة السادسة منذ بداية الموسم الماضي مقابل 13 مرة في كل المواسم منذ موسم 92-93.

وأصبح بريتفورد ثالث فريق في تاريخ البريميرليج يسجل أربعة أهداف في شوط واحد أمام مانشستر يونايتد بعد توتنام في أكتوبر 2020 ثم ليفربول في أكتوبر 2021.

خسر مانشستر يونايتد مباراته الرابعة على التوالي في الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

وخسر الشياطين الحمر آخر 7 مباريات خارج ملعبهم في الدوري، لتكون أسوأ سلسلة في تاريخ النادي منذ 1936والتي خسر وقتها 10 مباريات.

وتلقى يونايتد الخسارة في أول مباراتين في البريميرليج للمرة الأولى منذ انطلاقه في موسم 92-93.

وأصبح تين هاج أول مدرب يخسر أول مباراتين له مع مانشستر يونايتد منذ 1921.

وسينهي مانشستر يونايتد أحد أيام البريميرليج في قاع الدوري للمرة الأولى منذ أغسطس 1992.

وحقق برينتفورد انتصاره الأول على مانشستر يونايتد منذ فبراير 1938 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ووصل برينتفورد لأكبر انتصار له في الدوري الممتاز منذ فوزه على جريمبسي تاون 6-1 في 1938.





























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