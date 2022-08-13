جيسوس: حققنا الأهم أمام ليستر سيتي وحزين لهذا السبب

شدد جابرييل جيسوس مهاجم أرسنال على أهمية النقاط الثلاث التي حققها فريقه عقب الفوز على ليستر سيتي.

وقاد جابريل جيسوس فريقه أرسنال للفوز بنتيجة 4-2 على ليستر سيتي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال جيسوس لـ"سكاي سبورتس" الإنجليزية عقب المباراة: "سعيد للغاية بعد المستوى الرائع الذي ظهر به الفريق أمام خصم قوي ونعرف جودنه جيدا ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين على غرار جيمي فاردي".

وأضاف "حصلنا على الأهم بتحقيق النقاط الثلاث وكذلك نجح الفريق في الحفاظ على ثباته رغم استقبال هدفين".

وعن رغبته في تسجيل 3 أهداف شخصية في المباراة "هاتريك" أوضح: "بالطبع أعمل كل يوم وأتدرب جيدا من اجل تسجيل الأهداف. سنحت لي اكثر من فرصة وكنت قريب من ذلك. أشعر بالسعادة بعد الفوز ولكني حزين لضياع أكثر من فرصة للتسجيل".

المهاجم البرازيلي المنضم من مانشستر سيتي قضى فترة تحضيرية ممتازة، وغاب عن المساهمة التهديفية في الجولة الأولى وانفجر أمام الثعالب، فسجل هدفين وصنع مثلهما.

المهاجم الصريح

وعن تفضيله اللعب في مركز المهاجم الصريح شدد "سعيد للغاية في أرسنال ليس فقط بسبب توظيفي في الملعب ولكن لتفهم النادي والمدرب رغبتي في اللعب باستمرار وتسجيل الأهداف".

ويزاحم أرسنال منافسه مانشستر سيتي في الصدارة إذ يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن بطل الموسم الماضي برصيد 6 نقاط.

ويأمل أرسنال أن ينهي الموسم ضمن الأربعة الأوائل لحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان المدفعجية أنهوا الموسم الماضي في المركز الخامس وضمنوا المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم الحالي.

ويستعد أرسنال لمواجهة بورنموث يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

اقرأ أيضا

رونالدو يتجاهل تحية تين هاج وجماهير مانشستر

موقف الزمالك من ضم لاعب الرجاء

عرض خارجي للنقاز

الأهلي يعلن موقفه من المشاركة في الكأس والسوبر

حقيقة تفاوض الأهلي مع خليلوزيتش

قائمة الأهلي لمواجهة مصر للمقاصة