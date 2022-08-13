الصفقة التاسعة.. أسوان يتعاقد مع عبد الرحمن العشري
السبت، 13 أغسطس 2022 - 13:50
كتب : FilGoal
أعلن نادي أسوان تعاقده مع عبد الرحمن العشري لاعب إنبي السابق ليكون الصفقة التاسعة للفرق استعدادا للموسم المقبل.
العشري سبق له الانضمام لصوف منتخب مصر في الأعمار السنية تحت 23 عاما وتحت 20 عاما.
ويلعب العشري في مركز قلب الدفاع.
وتعد هذه الصفقة هي التاسعة لنادي أسوان بعد أن نجح الفريق الجنوبي في ضم كل من، الجابوني ماليك إيفونا والحارس محمد الغندور ومحمود عبد الحكيم والمغربي أحمد بلحاج وإبراهيم عايش ومحمد شيكا ومحمد صابر.
ويواصل أسوان الاستعداد للموسم الجديد خلال معسكر الفريق بالإسكندرية تحت قيادة ربيع ياسين المدير الفني.
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