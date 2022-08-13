ديلي ميل: تشيلسي يتوصل لاتفاق مع فوفانا

السبت، 13 أغسطس 2022 - 14:25

كتب : FilGoal

ويسلي فوفانا مدافع ليستر سيتي

توصل تشيلسي لاتفاق مع ويسلي فوفانا مدافع ليستر سيتي بشأن الشروط الشخصية، في إطار العمل على حسم هذه الصفقة لدعم خط الدفاع.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية بخصوص عملية انتقال المدافع البالغ من العمر 21 عاما إلى الفريق اللندني.

وقدم تشيلسي عرضين بـ 60 و65 مليون جنيه استرليني، ولكن تم رفضهما، حيث يصر ليستر على كون اللاعب ليس للبيع.

أخبار متعلقة
إريكسن: برينتفورد ساعدني كثيرا ولكنه طريقنا لقلب الأوضاع تين هاج: هولندا بلد صغير ولكن أياكس علمني.. والحرارة ستتطلب الكثير أمام برينتفورد مبابي يكشف عن مرشحينه الثلاثة للمنافسة على الكرة الذهبية فالنسيا يستعير نيكو جونزاليس حتى نهاية الموسم

وأقر برندان رودجرز مدرب ليستر سيتي بوجود اهتمام خارجي بضم فوفانا.

ويقيم ليستر مدافعه الشاب بقرابة 80 مليون جنيه استرليني، ورغم أن الخطة الأصلية هي الاحتفاظ به لموسم إضافي، إلا أن هناك شعور عام بأن البيع سيتم بالسعر المناسب.

ووقع فوفانا عقدا مدته 5 سنوات مع ليستر في مارس الماضي.

ويتطلع فوفانا إلى زيادة كبرى في راتبه، ليصل إلى 200 ألف جنيه استرليني أسبوعيا حال انتقاله إلى تشيلسي.

ويواصل النادي الأزرق عمله على دعم خط الدفاع، بعد رحيل أنطونيو روديجير إلى ريال مدريد وأندرياس كريستنسن إلى برشلونة.

وتعاقد تشيلسي بالفعل مع كاليدو كوليبالي من نابولي، ومارك كوكوريا من برايتون، كما جدد عقد سيزار أزبيليكويتا.

بينما فقد تشيلسي صفقة جول كوندي مدافع إشبيلية لصالح برشلونة، وماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس لصالح بايرن ميونيخ، فيما توقفت مفاوضات مع ناثان أكي مدافعه السابق ولاعب مانشستر سيتي، وبريسنيل كيمبيمبي مدافع باريس سان جيرمان.

ويرتبط اسم البلوز حاليا بمدافع لايبزج جوسكو جفارديول، ولكن ناديه يتمسك بخدماته أيضا.

اقرأ أيضا:

أنشيلوتي يكشف موعد اعتزاله

خاص - الأهلي ينتظر رد اتحاد الكرة لحسم المشاركة في الكأس

مبابي يكشف عن مرشحينه الثلاثة للكرة الذهبية

رسميا - فالنسيا يستعير لاعب برشلونة

خاص - مدرب المقاصة: نستعد لمواجهة الأهلي ولكن

ويسلي فوفانا تشيلسي ليستر سيتي
نرشح لكم
رومانو: العرض الرسمي مسألة وقت.. ديباي على أعتاب يوفنتوس ديلي ميل: مانشستر سيتي يراقب تيرني الصفقة التاسعة.. أسوان يتعاقد مع عبد الرحمن العشري فالنسيا يستعير نيكو جونزاليس حتى نهاية الموسم مصدر مقرب من ساسي لـ في الجول: لا يوجد مفاوضات مع الزمالك خبر في الجول – فيوتشر يسعى للحصول على خدمات جنش نهائيا.. وموقف اللاعب يوفنتوس يعير ظهيره إلى إينتراخت فرانكفورت على رأسهم ليفاندوفسكي.. برشلونة يسجل 4 صفقات ويتبقى الأخير
أخر الأخبار
رغم من الاستفاقة المتأخرة.. أستون فيلا يحقق الثلاث نقاط الأولى على حساب إيفرتون 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رومانو: العرض الرسمي مسألة وقت.. ديباي على أعتاب يوفنتوس 13 دقيقة | ميركاتو
تشكيل مانشستر سيتي - رياض محرز يعود وهالاند يقود المقدمة أمام بورنموث 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أرسنال - وايت ظهير أيمن.. وجيسوس يقود الهجوم 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أحمد دياب: الدوري المصري في الموسم القادم سيكون "موفرا للطاقة" ساعة | الكرة المصرية
ديلي ميل: مانشستر سيتي يراقب تيرني ساعة | ميركاتو
ديلي ميل: تشيلسي يتوصل لاتفاق مع فوفانا ساعة | ميركاتو
الصفقة التاسعة.. أسوان يتعاقد مع عبد الرحمن العشري 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 متى يفوز الزمالك بالدوري المصري رسميًا 2 قائمة الأهلي - انضمام 8 شباب لمباراة الاتحاد السكندري 3 انتهت في الدوري - بيراميدز (1)-(0) المقاولون العرب.. سقوط جديد للذئاب 4 الخطيب: إنجازات الأهلي تثير البعض ويعاقبون النادي لأنه البطل.. وتدعيمات قوية قادمة