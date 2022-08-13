ديلي ميل: تشيلسي يتوصل لاتفاق مع فوفانا

توصل تشيلسي لاتفاق مع ويسلي فوفانا مدافع ليستر سيتي بشأن الشروط الشخصية، في إطار العمل على حسم هذه الصفقة لدعم خط الدفاع.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية بخصوص عملية انتقال المدافع البالغ من العمر 21 عاما إلى الفريق اللندني.

وقدم تشيلسي عرضين بـ 60 و65 مليون جنيه استرليني، ولكن تم رفضهما، حيث يصر ليستر على كون اللاعب ليس للبيع.

وأقر برندان رودجرز مدرب ليستر سيتي بوجود اهتمام خارجي بضم فوفانا.

ويقيم ليستر مدافعه الشاب بقرابة 80 مليون جنيه استرليني، ورغم أن الخطة الأصلية هي الاحتفاظ به لموسم إضافي، إلا أن هناك شعور عام بأن البيع سيتم بالسعر المناسب.

ووقع فوفانا عقدا مدته 5 سنوات مع ليستر في مارس الماضي.

ويتطلع فوفانا إلى زيادة كبرى في راتبه، ليصل إلى 200 ألف جنيه استرليني أسبوعيا حال انتقاله إلى تشيلسي.

ويواصل النادي الأزرق عمله على دعم خط الدفاع، بعد رحيل أنطونيو روديجير إلى ريال مدريد وأندرياس كريستنسن إلى برشلونة.

وتعاقد تشيلسي بالفعل مع كاليدو كوليبالي من نابولي، ومارك كوكوريا من برايتون، كما جدد عقد سيزار أزبيليكويتا.

بينما فقد تشيلسي صفقة جول كوندي مدافع إشبيلية لصالح برشلونة، وماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس لصالح بايرن ميونيخ، فيما توقفت مفاوضات مع ناثان أكي مدافعه السابق ولاعب مانشستر سيتي، وبريسنيل كيمبيمبي مدافع باريس سان جيرمان.

ويرتبط اسم البلوز حاليا بمدافع لايبزج جوسكو جفارديول، ولكن ناديه يتمسك بخدماته أيضا.

اقرأ أيضا:

أنشيلوتي يكشف موعد اعتزاله

خاص - الأهلي ينتظر رد اتحاد الكرة لحسم المشاركة في الكأس

مبابي يكشف عن مرشحينه الثلاثة للكرة الذهبية

رسميا - فالنسيا يستعير لاعب برشلونة

خاص - مدرب المقاصة: نستعد لمواجهة الأهلي ولكن