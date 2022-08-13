تقرير مغربي: وحيد خليلوزيتش مرشح لتدريب الأهلي

زعم تقرير موقع "LE 360 Sport” المغربي ترشح المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني السابق لمنتخب المغربي من تولى تدريب الأهلي في المرحلة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن "مسؤولي الأهلي يضعون خليلوزيتش خيارا أوليا في تدريب الفريق لخلافة ريكاردو سواريش المدرب البرتغالي الحالي".

وأوضح التقرير أن "خليلوزيتش يدرس عرض الأهلي بجدية كبيرة إما بالموافقة عليه، أو الاعتذار لمسؤولي وصيف بطل إفريقيا".

وسبق أن درب خليلوزيتش أكثر من فريق أبرزها الرجاء المغربي وليل وستاد رين وباريس سان جيرمان الفرنسي واتحاد جدة سعودي وطرابزون سبور التركي ودينامو زغرب الكرواتي.

وقاد طرابزون سبور مجددا في ولاية ثانية عام 2014، وجاءت تجربته الأخيرة مع الأندية رفقة نانت الفرنسي في 2019.

وسيُحرم البوسني وحيد خليلوزيتش من المشاركة في كأس العالم للمرة الثالثة مع منتخب قاده للتأهل خلال تصفيات المونديال.

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم فسخ التعاقد مع خليلوزيتش قبل نحو 3 أشهر من انطلاق كأس العالم 2022 بقطر.

خليلوزيتش قاد المنتخب المغربي منذ أغسطس 2019 في 30 مباراة فاز في 20 وتعادل في 7 وخسر 3 مباريات.

ونجح صاحب الـ70 عاما في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 ولكنه ودع كأس أمم إفريقيا على يد منتخب مصر في الدور ربع النهائي للمسابقة.

وحجز منتخب المغرب مقعده في كأس العالم 2022 بالفوز على الكونغو الديموقراطية بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين للمرة السادسة في تاريخه.

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