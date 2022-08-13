ديلي ميل: مانشستر سيتي يراقب تيرني

السبت، 13 أغسطس 2022 - 14:36

كتب : FilGoal

كيران تيرني - أرسنال

يراقب مانشستر سيتي وضعية كيران تيرني الظهير الأيسر لأرسنال لبحث إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية وفقا لصحيفة ديلي ميل الإنجليزية.

ويريد مانشستر سيتي تعويض رحيل أوليكساندر زينشينكو الظهير الأيسر الذي انتقل لأرسنال.

التعويض قد يأتي من أرسنال أيضا، إذ أن مانشستر سيتي يراقب وضعية تيرني الذي لم يشارك مع فريقه خلال فترة التحضيرات بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهاية الموسم الماضي ولكنه شارك كبديل لأول مرة خلال الجولة الأولى من الدوري أمام كريستال بالاس.

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وفقا لديلي ميل فإن مانشستر سيتي لم يتقدم بأي عرض رسمي حتى الآن لأرسنال من أجل اللاعب.

ويشعر تيرني بالإحباط بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي مع أرسنال وابتعاده في أكثر من مناسبة بسبب الإصابات التي تعرض لها.

صاحب الـ 25 عاما انضم لأرسنال في 2019 قادما من سيلتيك الإسكتلندي.

وشارك تيرني مع أرسنال خلال الموسم الماضي في 25 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة ثلاثة أهداف.

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