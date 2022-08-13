مؤتمر إنزاجي: سيكون موسم صعب وغريب بسبب كأس العالم

أبدى سيمونى إنزاجي المدير الفني لـ إنتر فخره بما حققه الموسم الماضي مع الفريق، وشدد على أهمية الفوز على ليتشي.

ويستعد إنتر لأن يحل ضيفا على ليتشي في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي: "مارسيلو بروزوفيتش تدرب بشكل منتظم وسيكون متاحا، روبن جوسينس سيبدأ أساسيا ويعمل كل يوم من أجل التطور".

وأضاف "نعمل منذ 6 يوليو الماضي، خضنا مباريات عديدة ضد منافسين أقوياء وهذا ما أردناه، ديامبروسيو ليس متاحا، سيرتاح حتى يوم الإثنين المقبل".

وأردف "لوكاكو يعمل بشكل جيد، مثل زملائه، ليس وجها جديدا، ونحن من اخترنا بيع أليكسيس سانشيز وأندريا بينامونتي".

ورحل التشيلي بعد فسخ تعاقده إلى مارسيليا الفرنسي، بينما انضم بينامونتي لصفوف ساسوول الإيطالي".

وتابع "سنبدأ موسم جديد مع طموح للفوز، سنركز على لقاء ليتشي الصاعد حديثا ولديم الزخم ومدرب رائع ولابد من الفوز".

وأتم "فخور بنتائج الموسم الماضي، كنا متحدين وعملنا للفوز بالألقاب، وفعلنا ذلك، لكن علينا النظر للأمام، سيكون موسم صعب وغريب بسبب كأس العالم".

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