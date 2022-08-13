تقرير: الركراكي يقود المغرب في وديتي تشيلي وباراجواي استعدادا لكأس العالم

السبت، 13 أغسطس 2022 - 00:22

كتب : FilGoal

وليد الركراكي

يستعد وليد الركراكي لتسلم مهمة تدريب منتخب المغرب خلفا للمدرب البوسني وحيد خليلوزيتش.

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم قبل أيام فسخ التعاقد مع وحيد خليلوزيتش.

وأوضح موقع "البطولة" المغربي أن الإعلان عن تولي وليد الركراكي مدربا للمنتخب المغربي أصبح مسألة وقت.

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وأضاف التقرير أن مدرب الوداد السابق سيبدأ مهمته مع منتخب المغرب في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر المقبل.

وأشارت إلى أن الركراكي سيقود أسود الأطلس خلال مواجهتي تشيلي وباراجواي الوديتين استعدادا لمنافسات كأس العالم 2022.

ويواجه منتخب المغرب منافسه التشيلي في 23 سبتمبر المقبل، فيما يلعب ضد بارجواي يوم 27 من الشهر ذاته.

ويلعب منتخب المغرب في المونديال في المجموعة الخامسة بجوار كل من بلجيكا وكندا وكرواتيا.

وكان الركراكي قد أعلن رحيله عن تدريب الوداد منذ أيام بعدما تُوج بلقبي دوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي.

ورحل الركراكي عن تدريب الوداد عقب خسارة مباراة نهائي كأس العرش على نهضة بركان بركلات الترجيح.

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