تقرير مغربي: جلسة صلح تعيد الحسين عموتة مدربا لـ الوداد

الجمعة، 12 أغسطس 2022 - 23:49

كتب : FilGoal

الحسين عموتة

بات المدرب المغربي الحسين عموتة على أبواب العودة لتولي المهمة الفنية لنادي الوداد خلفا لوليد الركراكي.

وأعلن الركراكي رحيله عن تدريب الوداد وتشير التقارير إلى اقترابه من تدريب منتخب المغرب.

وكشف موقع "البطولة" المغربي عن وصول نادي الوداد إلى اتفاق نهائي مع الحسين عموتة لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم الجديد.

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وأوضح التقرير أن جلسة صلح جمعت عموتة مع سعيد الناصري رئيس الوداد لتصفية الخلاف سابق بينهما وأتما الاتفاق على عودته لتدريب الوداد.

وأشار التقرير إلى أن عموتة سيبدأ مهمته مع نادي الوداد بعد أسبوع على أن يستمر في منصبه الحالي مدربا لمنتخب المحليين المغربي بشكل مؤقت.

وسبق لعموتة أن درب فريق الوداد ونجح في قيادته للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا 2017 والتتويج بلقب الدوري المغربي كذلك قبل رحيله عن صفوف الفريق.

وكان الركراكي قد رحل عن الوداد بعدما حقق لقب دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الأهلي في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

كما قاد الوداد لتحقيق لقب الدوري المغربي بعد صراع شرس مع الرجاء حتى الجولات الأخيرة فيما خسر كأس العرش المغربي في المباراة النهائية.

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