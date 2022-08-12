مؤتمر بيولي: الملعب سيحدد إذا كنا أفضل أو أسوأ.. ولا نشغل أنفسنا بما يقال خارج ميلانيلو

أوضح ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان الإيطالي أنه لا يشغل نفسه بالضغوط على فريقه بعد التتويج بلقب الدوري الموسم الماضي.

ويستهل ميلان حامل لقب الدوري الإيطالي مشواره بلقاء أودينيزي في السادسة والنصف مساءً غدا السبت.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي قبل لقاء الغد: "هذا ميلان قوي، لكن الملعب سيحدد إذا كنا أفضل أو أسوأ من الموسم الماضي".

وأضاف "رأيت نفس روح الموسم الماضي، وما يجعلني متفائلا أنني أرى تطور".

وأكمل "إذا شارك براهيم دياز، ذلك لسبب أنني أراه أفضل من الأخرين في هذه المباراة، شارل دي كيتلاري لم يشارك كثير لأسباب نعرفها".

وأردف "الصفقات الهجومية الجديدة تجعلني أشعر بالإيجابية، لديهم خصائص مثيرة ويكملون الفريق".

وواصل "الكل متاح لمباراة أودينيزي عدا تونالي، أوريجي يبدو أنه مهاجم متكامل، يستطيع مهاجم المساحة والربط بين زملائه، ذكي للغاية مثل عدلي ودي كيتلاري، يحتاج الوقت للتأقلم، لكنني سعيد بما يقدمه".

وعن رأيه في الفترة التحضيرية أجاب: "ميسياس وريبيتش وبن ناصر الأكثر استمرارية، أرى أنهم يريدون العمل من أجل إثبات أنفسهم، كرة القدم تتعلق بالاستمرارية، وأودينيزي فريص صعب ولم نفز عليه الموسم الماضي هو ويوفنتوس".

وردا على الشعور بالضغط بعد التتويج باللقب: "لا نشغل أنفسنا بما يقال خارج مقر تدريبات النادي، لدينا بطولات عديدة لنثبت أننا منافسين، وهناك عديد المباريات التي تبدأ من الغد".

وأتم عن الصفقات "أنا سعيد مع فريقي، باللاعبين الذين وصلوا والنادي، إذا كان هناك فرصة لتدعيم آخر سنكون مستعدين".

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