افتتاح الدوري الإسباني - أوساسونا يهزم إشبيلية ويسجل سابقة تاريخية

الجمعة، 12 أغسطس 2022 - 23:35

كتب : FilGoal

أوساسونا

أطلق أوساسونا صافرة انطلاق الدوري الإسباني بفوز مفاجئ على ضيفه إشبيلية بهدفين مقابل هدف وحيد.

تقدم تشيمي أفيلا في الدقيقة التاسعة لأصحاب الأرض، بعد تمريرة من روبن بينا.

التعادل لم يتأخر، حيث سجله رافا مير لصالح إشبيلية في الدقيقة 11، من صناعة بابو جوميز.

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وشارك المغربي يوسف النصيري رفقة إريك لاميلا في الدقيقة 63 على حساب خيسوس كورونا ورافا مير.

ومن ركلة جزاء، سجل أيمار أوروث هدف الفوز في الدقيقة 74.

وحل إيفان راكيتيتش نجم وسط إشبيلية في الدقيقة 80، رفقة أليكس تيليس المعار من مانشستر يونايتد، على حساب توماس ديلاني ولوكاس أوكامبوس.

بذلك افتتح افتتح أوساسونا أهداف الموسم للمرة الأولى في تاريخ الدوري الإسباني.

وأنهى أوساسونا الموسم الماضي بـ 6 مباريات بلا فوز، ليحقق أول فوز له اليوم منذ 16 أبريل أمام فالنسيا.

أيضا تلقى إشبيلية هزيمته الأولى منذ 17 أبريل أمام ريال مدريد، حيث أنهى الموسم الماضي بـ 6 مباريات بلا هزيمة.

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