البدلاء يقلبون الطاولة.. بوروسيا دورتموند يضرب فرايبورج بثلاثية متأخرة

الجمعة، 12 أغسطس 2022 - 23:16

كتب : FilGoal

بوروسيا دورتموند

تغلب بوروسيا دورتموند على مضيفه فرايبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة الت يجمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثاني للدوري الألماني.

تقدم فرايبورج في الدقيقة 35 بواسطة مايكل جريجوريتش في الدقيقة 35، بعد تمريرة من ماتياس جينتر.

ومع انطلاق الشوط الثاني أشرك دورتموند لاعبه ماريوس وولف بدلا من توماس مونييه، ثم جايمي بينو جيتينز بدلا من ثورجان هازارد في الدقيقة 64.

وحل يوسوفا موكوكو بدلا من دونيل مالين في الدقيقة 70، وأخيرا أتى جوليان براندت بدلا من محمود داهود في الدقيقة 76.

وبدأت العودة في الدقيقة 77 بهدف بينو جيتينز بتمريرة من موكوكو، لتؤتي التبديلات أولى ثمارها.

وفي الدقيقة 84 سجل موكوكو الثاني بصناعة جوليان براندت، ثم أضاف ماريوس وولف الثالث في الدقيقة 88، لتكتمل العودة بفضل البدلاء.

بذلك يتصدر دورتموند جدول ترتيب الدوري الألماني مؤقتا بـ 6 نقاط من مباراتين، فيما تجمد رصيد فرايبورج عند 3 نقاط في المركز الثالث مؤقتا.

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