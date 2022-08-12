في ظهوره الأساسي الأول.. مصطفى محمد يشارك في تعادل نانت مع ليل

ساهم مصطفى محمد في تعادل فريقه نانت مع ليل بنتيجة 1-1 في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وشارك مصطفى محمد أساسيا لأول مرة مع نانت، بعدما اكتفى بالظهور كبديل ضد باريس سان جيرمان في السوبر الفرنسي وضد أنجيه في الجولة الأولى.

الدقيقة 25 من اللقاء عرفت تسديدة ارتدت من القائم سددها النيجيري موسيس سيمون.

وبعد 3 دقائق سجل النيجيري الهدف الأول في الموسم لنانت بعدما أودع عرضية من ركلة ركنية في الشباك.

وكاد جوناثان بامبا لاعب ليل أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 34 لكن كرته أبعدها ألبان لافون ببراعة لركنية.

في الشوط الثاني أهدر البرازيلي بنجامين أندري فرصتين محققتين، الأولى في الدقيقة 54 برأسية مرت أعلى العارضة.

وبعد 5 دقائق تصدى القائم الأيمن لتسديدته.

في الدقيقة 76 سجل البديل البرازيلي إزمايلي هدف التعادل بعد تمريرة ثنائية وأطلق تسديدة قوية أرضية على يسار الحارس.

وخرج مصطفى محمد من أرضية الملعب بعدما أرسل 8 تمريرات صحيحة من أصل 15 وفاز بـ 5 صراعات ثنائية من أصل 8 و3 صراعات هوائية من أصل 6، وتحصل على خطأ لصالحه.

البديل إيفان جيساند كاد أن يسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 82 بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد من فوق الحارس لكن كرته جاءت في الشباك العلوية للمرمى، لتنتهي المباراة بتعادل ثاني على التوالي لنانت.

وارتفع رصيد نانت إلى نقطتين في المركز التاسع، بينما انفرد ليل بالصدارة مؤقتا برصيد 4 نقاط.

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