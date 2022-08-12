ميلان يجدد تعاقد توموري حتى 2027

أعلن نادي ميلان الإيطالي تجديد تعاقد مدافع فيكايو توموري حتى صيف 2027.

فيكايو توموري النادي : ميلان ميلان

المدافع الذي انضم لميلان في يناير 2021 على سبيل الإعارة في شهر يناير، وفعّل ميلان عقده شراءه بشكل نهائي بعد نهاية الموسم.

وبحسب صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية فأن توموري سيتلقى راتبا أعلى يربطه بقميص الروسونيري لفترة أطول، بعدما كان ينتهي في صيف 2025.

وجاء بيان النادي:

يسر نادي اي سي ميلان الإعلان عن تمديد عقد فيكايو توموري حتى 30 يونيو 2027.

بعد انضمامه إلى ميلان في يناير 2021، أثبت فيكايو جودته على الفور واكتسب حب جماهير الروسونيري. سيواصل توموري وميلان رحلتهما معًا.

🚨 بيان رسمي يسر نادي اي سي ميلان الإعلان عن تمديد عقد فيكايو توموري حتى 30 يونيو 2027. بعد انضمامه إلى ميلان في يناير 2021، أثبت فيكايو جودته على الفور واكتسب حب جماهير الروسونيري. سيواصل توموري وميلان رحلتهما معًا.#ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/pFcyrJd16m — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) August 12, 2022

ويرغب ميلان في الحفاظ على مدافعه والذي تلقى اهتماما من عدة أندية من الدوري الإنجليزي.

وخاض توموري بقميص ميلان 62 مباراة وسجل هدفين وقاد الفريق لتحقيق لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عاما.

وضم ميلان في سوق الانتقالات الصيفية الجاري كل من الثنائي البلجيكي ديفوك أوريجي وشارل دي كيتلاري.

كما جدد تعاقد زلاتان إبراهيموفيتش وتوماسو بوبيجا، وحصل على خدمات الثنائي أليساندرو فلورينزي وجونيور ميسياس.

طالع أيضا

غياب ميسي وتواجد صلاح في جائزة الكرة الذهبية

تغريم الأهلي والإسماعيلي والاتحاد والمصري

خاص – حقيقة عرض سيفاس سبور لأفشة

كرة سلة – الزمالك يتعاقد مع لاعب أمريكي

تقرير - مهلة أخيرة لمصطفى فتحي