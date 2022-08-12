أسطورة سيتي يدرب شباب توتنام.. يايا توريه يتولى قيادة فريق الناشئين

أعلن توتنام هوتسبر الإنجليزي عن ضم يايا توريه أسطورة مانشستر سيتي إلى طاقمه التدريبي لفرق الناشئين.

وسيتولى الإيفواري مهمة تدريب فريق تحت 16 عاما.

وسبق لنجم الوسط السابق العمل في مناصب تدريبية بنادي أوليمبيك دونيتسك الأوكراني، ونادي جروزني الروسي، الذي غادره في يونيو 2021.

وتداخل توريه منذ ذلك الوقت مع فريق توتنام تحت 18 عاما بعمل جزئي، قبل أن يتولى قيادة فريق تحت 16 عاما اليوم -الجمعة- بصورة رسمية.

في الإطار ذاته أعله توتنام عن عودة جيرمان ديفو إلى النادي مرة أخرى كمدرب للأكاديمية وسفير للنادي.

ولعب توريه بقميصي برشلونة ومانشستر سيتي، وفاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا مع النادي الكتالوني.

أما مع الأزرق السماوي فقد فاز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

وعلى الصعيد الدولي توج توريه بكأس أمم إفريقيا عام 2015 مع منتخب كوت ديفوار.

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