صلاح حل سابعا.. الإعلان عن المرشحين لأفضل لاعب في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة رسميا عن اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة العجوز.

وسيتنافس كريم بنزيمة قائد ريال مدريد مع حارس مرمى فريقه تيبو كورتوا على الجائزة رفقة لاعب خط وسط مانشستر سيتي كيفن دي بروين.

وسوف يعلن عن الفائز في حفل قرعة دوري أبطال أوروبا في الـ25 من شهر أغسطس الجاري.

فيما جاء ترتيب باقي اللاعبين بداية من الرابع وحتى الـ15 كالتالي:

4- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ سابقا وبرشلونة حاليا) 54 نقطة

5- لوكا مودريتش (ريال مدريد) 52 نقطة

6-4 ساديو ماني (ليفربول سابقا وبايرن ميونيخ حاليا) 51 نقطة

7- محمد صلاح (ليفربول) 46 نقطة

8- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 25 نقطة

9- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) 21 نقطة

10- فيرجيل فان دايك (ليفربول) 19 نقطة

11- بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي) 7 نقاط

12- فيليب كوستيتش (إنتراخت فرانكفورت) 7 نقاط

13- لورينزو بيليجريني (روما) 5 نقاط

14- ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) نقطتان

15- فابينيو (ليفربول) نقطة وحيدة

وكان لاعب خط وسط تشيلسي جورجينيو توج بالجائزة في العام الماضي.

فيما يعد أبرز إنجاز لصلاح في تلك الجائزة هو الحصول على المركز الثالث في موسم 2017-2018 قبل أن يحل سادسا في 2018-2019.

ويتم اختيار اللاعبين عن طريق الأندية المشاركة في دور المجموعات من دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر لموسم 2021-2022.

هذا بالإضافة لمجموعة من الصحفيين مختارين من قبل يويفا.

ويحصل صاحب الاختيار الأول على خمس نقاط، والثاني على ثلاث نقاط، والثالث على نقطة وحيدة.

أما بالنسبة للمدربين فيتنافس كارلو أنشيلوتي من ريال مدريد مع بيب جوارديولا من مانشستر سيتي ويورجن كلوب من ليفربول على جائزة الأفضل.

ولم يسبق لأي من الثلاثي الفوز بالجائزة المستحدثة التي بدأت في موسم 2019-2020.

فيما قد يتفاءل كلوب بالفوز بها بعدما توج بها مدربين من ألمانيا في العامين الماضيين هما هانز فليك مع بايرن وتوماس توخيل مع تشيلسي.

لكن الملاحظ أن كل من توج بالجائزة من المدربين كان ظفر بلقب دوري الأبطال وهو ما قد يجعل حظوظ أنشيلوتي أوفر بعد الفوز بالبطولة الموسم الماضي على حساب كلوب نفسه.

وكان كلوب حل ثالثا في السباق في موسم 2019-2020، فيما جاء جوارديولا في المركز ذاته في الموسم الذي تلاه.

ولم يدخل أنشيلوتي أبدا قائمة الترشيحات النهائية التي تضم 10 مدربين.

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