فيتوريا يزور الأهلي وجلسة مع سواريش وعبد الحفيظ

الجمعة، 12 أغسطس 2022 - 17:54

كتب : أحمد الخولي

فيتوريا وسواريش

زار البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر مقر النادي الأهلي والتقى مواطنه ريكاردو سواريش المدير الفني للأحمر للتنسيق بين الجهازين بشأن الفترة المقبلة.

وتأتي زيارة فيتوريا للنادي الأهلي في إطار خطته التي وضعها لزيارة مدربي الأندية المصرية بشكل متواصل منذ توليه قيادة منتخب مصر.

ورحب النادي الأهلي بزيارة روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وأرنالدو تيكسيرا المدرب العام للمنتخب، وقام جهاز المنتخب بجولة تفقدية لملعب تدريب النادي وغرف الملابس.

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وشهدت الجلسة حضور سواريش وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي وعامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وتم خلالها التشاور حول بعض الأمور الفنية وكيفية التنسيق بشأن الفترة المقبلة بين الجهاز الفني للمنتخب والجهاز الفني للأهلي.

وتستمر زيارات فيتوريا لكل أندية الدوري المصري على مدار الأيام المقبلة، بعدما افتتح جولاته بزيارة أندية الاسكندرية مطلع الأسبوع الجاري.

وزار فيتوريا أندية الإسكندرية: الاتحاد وسموحة وفاركو، كما حضر أكثر من مباراة في الدوري، ثم زار نادي الزمالك أمس الخميس.

وتستمر زيارات فيتوريا لمختلف الأندية المصرية في إطار رغبته في الاجتماع بمدربي الأندية والتعرف أكثر عن قرب على الفرق واللاعبين.

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