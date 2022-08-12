مؤتمر كلوب: شراكة صلاح ونونيز جيدة.. ولا أرى إمكانية للتعاقد مع لاعب وسط

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول موقف النادي من التعاقد مع لاعب خط وسط خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

تياجو ألكانتارا انضم مؤخرا إلى الثلاثي نابي كيتا وكورتس جونز وأوكسليد تشامبرلين في غيابات وسط ملعب ليفربول التي أصبحت معضلة للفريق الوقت الحالي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة كريستال بالاس: "هناك حلول مختلفة، أحدها سوق الانتقالات، وهو أمر منطقي إذا كان بإمكانك التعاقد مع اللاعب المناسب".

وأضاف "إذا كان هناك لاعب مناسب ستكون هناك فرصة، لكنني لا أرى ذلك لأن لدينا الكثير من المحادثات ولا يبدو أن شيئا سيحدث".

وتابع "نحن لا نعاند، نعلم ما يحتاجه الفريق، وإذا كان هناك حل مناسب في سوق الانتقالات لكنا فعلناه بالفعل".

وعن مستجدات الإصابات، قال: "نابي كيتا عاد وكونستانتينوس تسيميكاس شارك في التدريب اليوم".

وعن إمكانية ظهور هارفي إليوت في الوسط، أوضح "إنه فتى رائع وخارق، ظهر أمام فولام بعد إصابة تياجو وكان له تأثير حقيقي وظهر في الفترة التحضيرية بشكل جيد للغاية".

وعن ثنايئة محمد صلاح وداروين نونيز، أجاب "إنها شراكة جيدة، رأيت التصميم على التسجيل والتمركز الجيد من جانبهما المباراة السابقة".

وأردف "صلاح في وضع جيد، ونوينز يتأقلم، هذه الشراكة لم تكن أحد المشاكل التي واجهناها أمام فولام".

وأتم "البداية لم تكن قوية كما أردناها، لكن تناقشنا في ذلك بعد المباراة، سننسى ما حدث أمام فولام ونعود أقوى".

وتعادل ليفربول مع فولام في أولى جولات الدوري الإنجليزي بهدفين لمثلهما.

ويستضيف ليفربول نظيره كريستال بالاس الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة.

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