مؤتمر جوارديولا عن مصير صفقة سيتي الجديدة.. ويشيد بـ هالاند

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي مستقبل الصفقة الجديدة سيرجيو جوميز مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ولم يعلن مانشستر سيتي عن تفاصيل صفقة الظهير الأيسر قادما من أندرلخت البلجيكي بعد لكنه يبدو ان الصفقة قد تمت من حديث جوارديولا.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي عن جوميز: "النادي يعمل على التدعيم في جميع المراكز، ونستهدف إحضار هذا اللاعب هنا، كان ثاني أفضل لاعب في كأس العالم تحت 17 عاما خلفا لـ فيل فودين، لقد تعلم كثيرا تحت قيادة فينسيت كومباني -مدرب أندرلخت-"

وأضاف "سيرجيو جوميز سيبقى معنا، بجانب جواو كانسيلو وجوش ويلسون في مركز الظهير الأيسر".

وعن وصف إرلينج هالاند له بالمجنون، رد: "هالاند مثل جوليان ألفاريز وفيل فودن، لديه هامش للتحسن ودائما يريد ذلك".

وأكمل "لم أرى لاعبا يبلغ عمره 21 أو 22 عامًا، لاعب استثنائي ولديه غريزة لا تصدق، أنا هنا من أجل مساعدته".

وأردف "حسه التهديفي أكثر ما يثير إعجابي، ومتواضع، وكم يتحدث دائمًا مع اللاعبين الشباب، وليس فقط اللاعبين المهمين. يستقر جيدًا مثل ألفاريز".

وتألق هالاند في أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، ليحقق حامل اللقب أولى 3 نقاط في طريق الدفاع عن البطولة.

وعن مواجهة بورنموث، أوضح "أمر صعب للغاية مواجهة الفرق الصاعدة مبكرًا، لأنهم لا يشعرون بالضغط في البداية ويكونوا في حالة مزاجية لا تصدق، ليس لديهم ما يخسرونه".

وحصد مانشستر سيتي أول ثلاث نقاط في بداية حملته للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره بورنموث غدا -السبت- ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

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