مدرب الاتحاد لـ في الجول: واجهنا سوء توفيق أمام الإسماعيلي.. ونبأ سعيد قبل مواجهة البنك

الجمعة، 12 أغسطس 2022 - 16:41

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - بيراميدز

يؤمن محمد نور المدرب العام للاتحاد السكندري أن فريقه لم يستحق الهزيمة أمام الإسماعيلي في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس.

وفاز الإسماعيلي على الاتحاد بهدف دون رد في ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري.

وتحدث محمد نور لـFilGoal.com قائلا: "كان من المفترض أن نفوز على الإسماعيلي وليس نتعادل حتى ولكن واجهنا سوء توفيق".

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وأضاف "أشكر اللاعبين على جهدهم واستيعاب التعليمات رغم التدرب معنا لمرة واحدة فقط قبل المباراة ولكن رغم ذلك كان هناك التزام".

وواصل "لعبنا بوجود ليبرو ومن المحتمل تغيير الطريقة في المباراة المقبلة وكل لقاء له طريقته الخاصة ولكن نعاني من ضيق الوقت ولدينا لاعبين بإمكانيات جيدة ونحاول إخراج أفضل ما لديهم".

وأتم المدرب العام للاتحاد حديثه "مابولولو جاهز للقاء البنك الأهلي عقب شفائه من الإصابة في العضلة الأمامية، أما سعيد سيمبوري سيغيب بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء".

ويحتل الاتحاد المركز الـ12 في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة بعدما خاض 30 مباراة.

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