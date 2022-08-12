الكومي: الخطيب تحدث مع أحد الأشخاص لضم باهر المحمدي.. وموقف عبد الرحمن مجدي من الزمالك

كشف يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي عن تحدث نظيره في الأهلي محمود الخطيب مع أحد الأشخاص لضم باهر المحمدي لاعب الفريق.

كما كشف الكومي عن وجود عرض خليجي لعبد الرحمن المجدي الذي يحظى باهتمام من الزمالك لضمه.

وتحدث الكومي لقناة "إم بي سي مصر" ردا على أنباء استقالة حسني عبد ربه مدير الكرة من منصبه قائلا: "ليس هو فقط أفكر أنا أيضا في الاستقالة".

وبرر "لدينا مديونيات تصل لـ60 مليون جنيه ماذا أفعل؟ لقد ساعدت النادي بأكثر من 7 ملايين جنيه وليس لدي قدرة أكثر من ذلك".

وشدد "كنت في حالة صمت لحين خروج الفريق من كبوته والآن يمكنني الرحيل والنادي في موقف جيد، وعلى الدولة تحمل مسؤوليتها ولو لا يوجد دعم لنا ولم يتم فتح القيد سأرحل".

وتعرض الإسماعيلي لإيقاف القيد بسبب قضية لسعد الجزيري لاعب الفريق السابق لحين دفع 600 ألف دولار وذلك عد شكوى من اللاعب بداعي حجز جواز سفره من قبل النادي ورفض منحه قيمة عقده بعد وضعه على قائمة الانتظار يناير قبل الماضي على أن يتم منحه 20% من قيمة عقده فقط.

وعن عروض الأهلي والزمالك لضم باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي أجاب الكومي "كيف نبيع أي لاعب الآن في ظل استمرار الدوري؟ لم أرد على عروض أي ناد لضم أي لاعب حاليا وهناك عروض كذلك لأحمد مدبولي".

وبسؤاله هل يوجد هناك نية في رحيل باهر وعبد الرحمن أجاب "ليس شرطا التفريط فيهما للأهلي والزمالك ربما يكون هناك ناد ما يدفع أكثر".

وأكمل "لو أتى أي عرض جيد سوف نوافق على البيع لأن ذلك سيحل مشكلة لنا، هناك أحد الأندية الخليجية تقدم بعرض لضم عبد الرحمن مجدي".

وعن هل تحدث الخطيب معه لضم باهر المحمدي أجاب "لم يتحدث معي شخصيا بل شخص آخر، وإن شاء الله خير ولا توجد مشكلة".

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