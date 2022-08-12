مؤتمر توخيل - عن ضم أوباميانج واحتمالية التعاقد مع مدافع جديد

الجمعة، 12 أغسطس 2022 - 17:06

كتب : FilGoal

توماس توخيل تشيلسي

فتح توماس توخيل المدير الفني لـ تشيلسي التكهنات حول التعاقد مع مدافع آخر خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ودعّم تشيلسي صفوفه بصفقتي كالديو كوليبالي من نابولي ومارك كوكوريا من برايتون في خط الدفاع.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي: "ممكن أن نحتاج قلب دفاع آخر، في الخلف لدينا لاعبين لكن مختلفين بعض الشيء في الخصائص، سنرى ما سيحدث".

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وتابع عن سوق الانتقالات، قائلا: "من المحتمل أن نتعاقد مع مهاجم، نريد أن نعزز فريقنا بقوة، لكن نحن نبحث عن شخصيات عالية الجودة، لكن لا تحصل دائما على ما تتمناه، ولهذا السبب نتحلى بالهدوء والطموح في نفس الوقت".

وعن تقارير الارتباط بيير إيميريك أوباميانج، رد: "استمتعت كثيرا بالعمل معه في بوروسيا دورتموند ولدينا علاقة وثيقة لكن هذا ليس له علاقة بالوضع الحالي".

وذكرت صحيفة "سبورت" في وقت سابق عن رغبة توخيل في ضم لاعب برشلونة الحالي لكن تشافي هيرنانديز المدير الفني يرفض ذلك.

ورد توخيل على تصريحات أنطونيو كونتي (مدرب توتنام) بأن هناك فجوة بين الفريقين، جاوب: "لا أصدق ما يقوله كونتي قبل وخلال وبعد المباريات، ولا أري هذه الفجوة".

وأتم "كونتي يجعل أي فريق تحت قيادته ينافس على جميع البطولات، لقد دعموا فريقهم بشكل جيد خلال الصيف وأراه دائما منافس شرس".

وافتتح تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي بفوز أمام إيفرتون بهدف دون رد سجله جورجينيو من ركلة جزاء.

بينما حصد توتنام أول ثلاث نقاط في بداية مشواره في المسابقة بعد الفوز أمام ساوثهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف.

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