جهاز فني مصري يقود حطين السعودي.. ويختار الإسماعيلي لملاقاته وديا

عُين محمد إسماعيل المدير الفني الجديد لنادي حطين السعودي قبل بداية منافسات دوري الدرجة الثانية السعودي.

وصرّح محمد اسماعيل لـ FilGoal.com، قائلا: "اتفقت شفهيا مع ممدوح السهلي المدير التنفيذي لنادي حطين منذ 20 يوم وتم الاتفاق الرسمي بالأمس لقيادة الفريق".

وأضاف "تم تشكيل الجهاز الفني وسنصل اليوم للسعودية لبداية تدريبات الفريق غدا".

وتابع "تواصلت مع المدير التنفيذي للنادي الاسماعيلي للاتفاق على معسكر خارجي لـ حطين في الإسماعيلية وسيكون في بداية سبتمبر استعدادا لمنافسات الفريق في دوري الدرجة الثانية السعودي".

ويضم تشكيل الجهاز الفني الجديد الآتي:

مدير فني: محمد اسماعيل.

مدرب عام: حسام الشاذلي.

مدرب: السعودي أحمد قدري.

مدرب حراس: السيد عبد السلام.

مخطط أحمال: محمد شبل.

علاج طبيعي: احمد سعيد ومحمد حسين.

وسبق لمحمد اسماعيل قيادة نادي الشرقية وأبو صوير والزرقاء ودمياط ومركز شباب تلا وسمنود وعددا من التجارب في السعودية.

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