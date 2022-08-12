مؤتمر تين هاج: لا أريد فقدان راشفورد.. وسنتحسن في نهاية الانتقالات

الجمعة، 12 أغسطس 2022 - 14:21

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد

شدد إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد على أنه لا يريد فقدان ماركوس راشفورد لاعب الفريق مؤكدا أنه ضمن خططه المستقبلية للفريق.

ونشرت العديد من التقارير الصحفية الفرنسية والإنجليزية أمس الخميس اهتمام باريس سان جيرمان بضم راشفورد الصيف الجاري.

وتحدث تين هاج في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "هو لاعب مهم حقا لنا، لقد رأى الجميع ذلك منذ اليوم الأول لي هنا، انا سعيد حقا بوجوده".

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وشدد "لا أريد فقدانه، هو بالتأكيد في خططنا في مانشستر يونايتد".

وعن كريستيانو رونالدو وهل سيبدأ بشكل أساسي في لقاء برينتفورد غدا السبت في ثاني جولات الدوري الإنجليزي قائلا: "لقد حظي بأسبوع تدريبي جيد، وسنرى غدا كل شيء يتعلق بالتشكيل ولكنني سأحتفظ بقراري الآن".

أما عن الدروس المستفادة من الهزيمة من برايتون الأحد الماضي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي بهدفين لهدف قال: "فعلت ما أفعله دائما حللت المباراة وماذا سار بشكل جيد وماذا سار بشكل خاطئ وما يمكننا تحسينه ونظر للاعبين ذلك للبحث عن الحلول".

وواصل "أعرف أن هناك ضغوط وأنني يتعين علي الفوز بكل مباراة وأعرف ماذا يتوقع الجمهور في مانشستر يونايتد، يجب أن نتعامل مع ذلك والآن كل ما علي القيام به هو تحضير الفريق جيدا للمباراة المقبلة".

وبسؤاله عن الانتقالا قال: "أنا سعيد وأعتقد أنني أتعاون مع الإدارة بشكل جيد، لا أستطيع التحدث عن الأفراد بعينهم فهم الآن مرتبطين بعقود مع أندية أخرى".

وعن إن كان هو والإدارة متفقان في كل شيء بشأن الانتقالات أجاب بحسم "نعم".

وكشف تين هاج عن غياب أنتوني مارسيال وفيكتور ليندلوف عن المباراة المقبلة بداعي الإصابة.

وأخيرا بسؤاله عن الانتقالات وهل يتوقع أن يتحسن فريقه بنهاية السوق أجاب "يتعين علينا التحسن، أنا مقتنع أننا سنتحسن بنهاية السوق".

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