الإسماعيلي يعلن ثاني صفقاته

الجمعة، 12 أغسطس 2022 - 11:23

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

أعلن الإسماعيلي تعاقده مع عبد القادر كوليبالي مهاجم كورهوجو الإيفواري لمدة 4 أعوام.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي فإن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا حضر وسط سرية تامة من أجل حسم كافة الأمور التعاقدية الخاصة به لبدء مشواره مع الدراويش بداية من الموسم الجديد.

عبد القادر كوليبالي هو ثاني هدافين الدوري الإيفواري للموسم الماضي بواقع 13 هدفا خلفا لكريم كوناتي المتصدر بـ 14 هدفا.

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وتعتبر هذه الصفقة الثانية للإسماعيلي خلال هذه الصيف بعد ياو أنور قادمًا من أشانتي جولد الغاني.

وكان الكومي أعلن أمس نية تمديد التعاقد مع الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل بعد النتائج الجيدة والارتقاء في جدول الترتيب.

وقاد الجمل الإسماعيلي خلال الموسم الجاري في 11 مباراة فاز خمس مرات وتعادل في أربع لقاءات وخسر مرتين.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة.

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