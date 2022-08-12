تايمز: توموري وافق على تجديد تعاقده مع ميلان

وافق فيكايو توموري على تجديد تعاقده مع ميلان لمدة 5 مواسم.

فيكايو توموري النادي : ميلان ميلان

المدافع الذي انضم لميلان في يناير 2021 على سبيل الإعارة في شهر يناير، وفعّل ميلان عقده شراءه بشكل نهائي بعد نهاية الموسم.

وبحسب صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية فأن توموري سيتلقى راتبا أعلى يربطه بقميص الروسونيري لفترة أطول.

وينتهي تعاقد توموري الحالي في صيف 2025.

ويرغب ميلان في الحفاظ على مدافعه والذي تلقى اهتماما من عدة أندية من الدوري الإنجليزي.

وخاض توموري بقميص ميلان 62 مباراة وسجل هدفين وقاد الفريق لتحقيق لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عاما.

وضم ميلان في سوق الانتقالات الصيفية الجاري كل من الثنائي البلجيكي ديفوك أوريجي وشارل دي كيتلاري.

كما جدد تعاقد زلاتان إبراهيموفيتش وتوماسو بوبيجا، وحصل على خدمات الثنائي أليساندرو فلورينزي وجونيور ميسياس.

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