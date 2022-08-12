تايمز: توموري وافق على تجديد تعاقده مع ميلان

الجمعة، 12 أغسطس 2022 - 00:48

كتب : FilGoal

فيكايو توموري - ميلان x ساسولو

وافق فيكايو توموري على تجديد تعاقده مع ميلان لمدة 5 مواسم.

المدافع الذي انضم لميلان في يناير 2021 على سبيل الإعارة في شهر يناير، وفعّل ميلان عقده شراءه بشكل نهائي بعد نهاية الموسم.

وبحسب صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية فأن توموري سيتلقى راتبا أعلى يربطه بقميص الروسونيري لفترة أطول.

أخبار متعلقة
شكوك حول لحاق جيرو المباراة الافتتاحية لـ ميلان في الدوري لا جازيتا ديلو سبورت: لاعب ميلان يختار تمثيل الجزائر بدلا من فرنسا الودية الأخيرة.. ميلان يكتسح فيتشينزا بسداسية قبل افتتاح الدوري الإيطالي ميلان يمدد تعاقد بوبيجا حتى 2027

وينتهي تعاقد توموري الحالي في صيف 2025.

ويرغب ميلان في الحفاظ على مدافعه والذي تلقى اهتماما من عدة أندية من الدوري الإنجليزي.

وخاض توموري بقميص ميلان 62 مباراة وسجل هدفين وقاد الفريق لتحقيق لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عاما.

وضم ميلان في سوق الانتقالات الصيفية الجاري كل من الثنائي البلجيكي ديفوك أوريجي وشارل دي كيتلاري.

كما جدد تعاقد زلاتان إبراهيموفيتش وتوماسو بوبيجا، وحصل على خدمات الثنائي أليساندرو فلورينزي وجونيور ميسياس.

طالع أيضا:

رئيس سانتوس يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم لاعبه

خاص - 3 مقترحات من أجل الموسم الجديد

رسميا - تعديل في موعد افتتاح كأس العالم

خاص - الإسماعيلي: نريد المشاركة في البطولة العربية

رسالة أخيرة من برشلونة إلى دي يونج

فيكايو توموري ميلان الدوري الإيطالي
نرشح لكم
مالانج سار المعار من تشيلسي: أعود إلى فرنسا مختلفا تماما فيفا يقدم افتتاح كأس العالم 2022 لـ24 ساعة.. البداية بلقاء قطر والإكوادور "يمتلك الحمض النووي لـ فيورنتينا".. ميلينكوفيتش مستمر لـ 5 مواسم سبورت - رسالة أخيرة من برشلونة إلى دي يونج: خفض راتبك 50% أو ارحل تحت قيادة يوريتش.. تورينو يستعير فلاسيتش من وست هام لتعويض رحيل سكاماكا.. ساسولو يضم أندريا بينامونتي بيلد: مانشستر يونايتد تفاوض مع فيرنر قبل انتقاله إلى لايبزيج الاتفاق تم.. سكاي: جيوفاني سيميوني إلى نابولي
أخر الأخبار
تايمز: توموري وافق على تجديد تعاقده مع ميلان 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائد منتخب الشباب: أمتلك عرضين من أحد القطبين.. ولم أشعر بأنني من خارج أندية القمة 53 دقيقة | الكرة المصرية
الكومي: تعاقدنا مع مهاجم جديد.. ورسالة إلى وزير الرياضة ساعة | الكرة المصرية
رئيس سانتوس يوضح لـ في الجول حقيقة عرض الأهلي لضم لوكاس براجا ساعة | الكرة المصرية
دياب يكشف لـ في الجول 3 مقترحات من أجل الموسم الجديد وخطاب إلى فيفا في حالة واحدة ساعة | الكرة المصرية
مالانج سار المعار من تشيلسي: أعود إلى فرنسا مختلفا تماما ساعة | الكرة الأوروبية
شبكة ESPN: "العقد الأهم في حياة اللاعب".. الأهلي يتقدم بعرض لضم جناح سانتوس 2 ساعة | الكرة المصرية
فيفا يقدم افتتاح كأس العالم 2022 لـ24 ساعة.. البداية بلقاء قطر والإكوادور 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف 2 قائمة الأهلي - انضمام 8 شباب لمباراة الاتحاد السكندري 3 متى يفوز الزمالك بالدوري المصري رسميًا 4 انتهت في الدوري - بيراميدز (1)-(0) المقاولون العرب.. سقوط جديد للذئاب