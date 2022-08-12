رئيس سانتوس يوضح لـ في الجول حقيقة عرض الأهلي لضم لوكاس براجا

الجمعة، 12 أغسطس 2022 - 00:16

كتب : محمد عبد العظيم

لوكاس براجا

أوضح أندريس رويدا رئيس نادي سانتوس البرازيلي حقيقة تقدم الأهلي بعرض لضمه جناح فريقه لوكاس براجا.

وكشفت شبكة "ESPN" تقدم الأهلي بعرض لضم الجناح البالغ 25 عاما.

وقال أندريس رويدا لـ FilGoal.com: "لم نتلق أي عروض من الأهلي لضم لوكاس براجا".

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وأضاف "هذه أخبار غير صحيحة، اللاعب غير متاح للبيع".

وأتم " لا أعرف أي شيء عن عرض الأهلي ولم نحدد سعر لبيعه لأننا لا نريد بيعه".

وأوضحت الشبكة أن النادي البرازيلي تلقى عرضا من الأهلي يوم الثلاثاء الماضي يتراوح بين 3-4 ملايين دولار أمريكي.

وأشار التقرير إلى أن أندرياس رويدا رئيس سانتوس لن يتخلى عن لاعبه بأقل من 10 ملايين يورو.

وأوضح مصدر للشبكة قائلا: "سيكون هذا العقد هو الأهم في حياة اللاعب، عرضوا مبلغ 650 ألف ريال برازيلي (2.4 مليون جنيه مصري) معفاة من الضرائب شهريا".

ويعمل ممثلو اللاعب على تحسين العرض وهم يعتقدون أن 6 ملايين دولار، ستجعل سانتوس يوافق على بيع لوكاس براجا.

وساهم لوكاس براجا بـ 13 هدفا و8 تمريرات حاسمة في 143 بقميص سانتوس.

وأعلن سانتوس في الساعات الأخيرة عودة الفنزويلي يفيرسون سوتيلدو لصفوف الفريق قادما من أونال تيجيريس على سبيل الإعارة لمدة موسم.

سوتيلدو الذي يشغل مركز الجناح الأيمن أيضا ربما تفتح عودته باب رحيل اللاعب.

براجا خاض الموسم الجاري 44 مباراة سجل هدفين وصنع 1.

وخلال مسيرته بدأ مع أندية فيلا نوفا وسانتوس ب وكويابا وإنترناسيونال دي ليميرا.

ويلعب للفريق الأول في سانتوس منذ 2020.

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