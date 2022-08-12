قائد منتخب الشباب: أمتلك عرضا من أحد القطبين.. ولم أشعر بأنني من خارج أندية القمة

الجمعة، 12 أغسطس 2022 - 00:46

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب - كأس العرب

كشف عبد الرحمن رشدان قائد منتخب مصر للشباب ولاعب وادي دجلة عن امتلاكه لعرض من أحد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

عبد الرحمن رشدان

النادي : وادي دجلة

وتحدث عبد الرحمن رشدان لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "أمتلك الكثير من العروض أهمها من أحد القطبين".

وواصل "الآن الحديث مع إدارة وادي دجلة والوكلاء وأنا تحت أمر وادي دجلة في أي وقت".

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وعن التواجد مع منتخب الشباب في كأس العرب الذي حصد المركز الثاني عقب الهزيمة من السعودية في النهائي بركلات الترجيح قال: "لم أشعر بالفارق لكوني من خارج الأهلي أو الزمالك أو حتى ألعب في الدرجة الثانية والسبب في هذا يعود لمدربنا محمود جابر".

وأتم "نحن كلنا مجموعة واحدة وعلى قلب رجل واحد ولم يحدث أي مشكلة في المعسكر".

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