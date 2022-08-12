الكومي: تعاقدنا مع مهاجم جديد.. ورسالة إلى وزير الرياضة

أعلن يحيي الكومي رئيس الإسماعيلي تعاقده مع عبد القادر كوليبالي مهاجم كورهوجو الإيفواري كما أرسل رسالة إلى وزير الرياضة.

وقال الكومي عبر أون تايم سبورتس 2: "تعاقدنا اليوم مع عبد القادر كوليبالي لمدة 4 مواسم على أمل أن تتصلح الأمور ونقيده الفترة المقبلة".

عبد القادر كوليبالي هو ثاني هدافين الدوري الإيفواري للموسم الماضي بواقع 13 هدفا خلفا لـ إبراهيم كوناتي المتصدر بـ 14 هدفا.

وأضاف "تسلمت رئاسة الإسماعيلي بديون تصل إلى 60 مليون جنيه، منهم (10 مليون) لـ لسعد الجزيري و(15 مليونا) لـ شيلونجو".

وكان اتحاد الكرة أعلن في يوليو الماضي تلقيه خطابا من المحكمة الرياضية يفيد بإيقاف الإسماعيلي عن القيد لعدم تسديد النادي المستحقات المفروضة عليه.

وغرمت المحكمة الرياضية الإسماعيلي 600 ألف دولار في شهر يونيو الماضي وذلك بعد شكوى من لسعد الجزيري بداعي حجز جواز سفره من قبل النادي ورفض منحه قيمة عقده بعد وضعه على قائمة الانتظار يناير قبل الماضي على أن يتم منحه 20% من قيمة عقده فقط.

وتابع "أطالب وزير الشباب والرياضة بالدعم كما تم دعم الزمالك من قبل من أجل نهوض الإسماعيلي من جديد".

وأوضح "الإسماعيلي موقوف من القيد لثلاث فترات أي لمدة 3 أعوام ومعتمد على المساعدة لرفع إيقاف القيد".

وفار الإسماعيلي أمس -الخميس- أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد ليرتقي في جدول الترتيب إلى المركز التاسع برصيد 36 نقطة.

وكان يحيي الكومي أعلن في تصريحات لـ FilGoal.comعن تجديد التعاقد مع حمزة الجمل عقب النتائج الجيدة التي حققها وارتقاء الفريق في جدول الترتيب.

وقاد حمزة الجمل خلال الموسم الجاري في 11 مباراة فاز خمس مرات وتعادل في أربع لقاءات وخسر مرتين.

طالع أيضا:

خاص - 3 مقترحات من أجل الموسم الجديد

رسميا - تعديل في موعد افتتاح كأس العالم

خاص - الإسماعيلي: نريد المشاركة في البطولة العربية

رسالة أخيرة من برشلونة إلى دي يونج