الكومي: تعاقدنا مع مهاجم جديد.. ورسالة إلى وزير الرياضة

الجمعة، 12 أغسطس 2022 - 00:20

كتب : FilGoal

يحيي الكومي - الإسماعيلي

أعلن يحيي الكومي رئيس الإسماعيلي تعاقده مع عبد القادر كوليبالي مهاجم كورهوجو الإيفواري كما أرسل رسالة إلى وزير الرياضة.

وقال الكومي عبر أون تايم سبورتس 2: "تعاقدنا اليوم مع عبد القادر كوليبالي لمدة 4 مواسم على أمل أن تتصلح الأمور ونقيده الفترة المقبلة".

عبد القادر كوليبالي هو ثاني هدافين الدوري الإيفواري للموسم الماضي بواقع 13 هدفا خلفا لـ إبراهيم كوناتي المتصدر بـ 14 هدفا.

أخبار متعلقة
إلى المركز التاسع.. رائعة عبد الرحمن مجدي تنصر الإسماعيلي على الاتحاد التشكيل - الشامي يقود الإسماعيلي.. وميسي في هجوم الاتحاد بمباراة محمد عمر الأولى مران الإسماعيلي - جلسة مع مدبولي وتأهيل عبد الحكيم موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الكأس.. والقنوات الناقلة

وأضاف "تسلمت رئاسة الإسماعيلي بديون تصل إلى 60 مليون جنيه، منهم (10 مليون) لـ لسعد الجزيري و(15 مليونا) لـ شيلونجو".

وكان اتحاد الكرة أعلن في يوليو الماضي تلقيه خطابا من المحكمة الرياضية يفيد بإيقاف الإسماعيلي عن القيد لعدم تسديد النادي المستحقات المفروضة عليه.

وغرمت المحكمة الرياضية الإسماعيلي 600 ألف دولار في شهر يونيو الماضي وذلك بعد شكوى من لسعد الجزيري بداعي حجز جواز سفره من قبل النادي ورفض منحه قيمة عقده بعد وضعه على قائمة الانتظار يناير قبل الماضي على أن يتم منحه 20% من قيمة عقده فقط.

وتابع "أطالب وزير الشباب والرياضة بالدعم كما تم دعم الزمالك من قبل من أجل نهوض الإسماعيلي من جديد".

وأوضح "الإسماعيلي موقوف من القيد لثلاث فترات أي لمدة 3 أعوام ومعتمد على المساعدة لرفع إيقاف القيد".

وفار الإسماعيلي أمس -الخميس- أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد ليرتقي في جدول الترتيب إلى المركز التاسع برصيد 36 نقطة.

وكان يحيي الكومي أعلن في تصريحات لـ FilGoal.comعن تجديد التعاقد مع حمزة الجمل عقب النتائج الجيدة التي حققها وارتقاء الفريق في جدول الترتيب.

وقاد حمزة الجمل خلال الموسم الجاري في 11 مباراة فاز خمس مرات وتعادل في أربع لقاءات وخسر مرتين.

طالع أيضا:

خاص - 3 مقترحات من أجل الموسم الجديد

رسميا - تعديل في موعد افتتاح كأس العالم

خاص - الإسماعيلي: نريد المشاركة في البطولة العربية

رسالة أخيرة من برشلونة إلى دي يونج

الإسماعيلي الاتحاد السكندري الدوري المصري يحيى الكومي
نرشح لكم
قائد منتخب الشباب: أمتلك عرضين من أحد القطبين.. ولم أشعر بأنني من خارج أندية القمة رئيس سانتوس يوضح لـ في الجول حقيقة عرض الأهلي لضم لوكاس براجا دياب يكشف لـ في الجول 3 مقترحات من أجل الموسم الجديد وخطاب إلى فيفا في حالة واحدة شبكة ESPN: "العقد الأهم في حياة اللاعب".. الأهلي يتقدم بعرض لضم جناح سانتوس محمد عمر بعد مباراته الأولى: لم نستحق الهزيمة.. وطالبت اللاعبين بتحمل المسؤولية الفترة المقبلة الكومي لـ في الجول: من الطبيعي تجديد تعاقد حمزة الجمل.. وأتمنى المشاركة في البطولة العربية حمزة الجمل بعد الفوز على الاتحاد: أنا أعيش أسعد لحظات حياتي إلى المركز التاسع.. رائعة عبد الرحمن مجدي تنصر الإسماعيلي على الاتحاد
أخر الأخبار
تايمز: توموري وافق على تجديد تعاقده مع ميلان 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائد منتخب الشباب: أمتلك عرضين من أحد القطبين.. ولم أشعر بأنني من خارج أندية القمة 56 دقيقة | الكرة المصرية
الكومي: تعاقدنا مع مهاجم جديد.. ورسالة إلى وزير الرياضة ساعة | الكرة المصرية
رئيس سانتوس يوضح لـ في الجول حقيقة عرض الأهلي لضم لوكاس براجا ساعة | الكرة المصرية
دياب يكشف لـ في الجول 3 مقترحات من أجل الموسم الجديد وخطاب إلى فيفا في حالة واحدة ساعة | الكرة المصرية
مالانج سار المعار من تشيلسي: أعود إلى فرنسا مختلفا تماما 2 ساعة | الكرة الأوروبية
شبكة ESPN: "العقد الأهم في حياة اللاعب".. الأهلي يتقدم بعرض لضم جناح سانتوس 2 ساعة | الكرة المصرية
فيفا يقدم افتتاح كأس العالم 2022 لـ24 ساعة.. البداية بلقاء قطر والإكوادور 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف 2 قائمة الأهلي - انضمام 8 شباب لمباراة الاتحاد السكندري 3 متى يفوز الزمالك بالدوري المصري رسميًا 4 انتهت في الدوري - بيراميدز (1)-(0) المقاولون العرب.. سقوط جديد للذئاب