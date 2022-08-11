موسيماني: تلقيت عرضا من منتخب إفريقي.. وتعجبني التجربة لهذا السبب

ألمح بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي، بقرب عودته للتدريب مجددًا.

ولم يتول موسيماني مهمة أي فريق منذ رحيله عن الأهلي منتصف يونيو الماضي.

وصرّح موسيماني عبر راديو 702 الجنوب إفريقي: "الآن أشعر أنني بخير وجاهز للعودة. بعض الفرق استعلمت عن إمكانية الحصول على خدماتي، بالتحديد نادٍ ومنتخب".

وأضاف: "أعتقد أن هذا المنتخب يجب أن ينتفض ويفوز بكأس الأمم الإفريقية".

وأكمل: "أحب التحديات القائمة على فرق لم تحقق الكثير في الوقت السابق لقدومي".

وواصل: "هذا المنتخب لم يحقق الكثير مؤخرًا، لكنه يمتلك إمكانيات كبيرة، ولدي رغبة في تدريبه".

وأتم: "في جنوب إفريقيا لم يكن صنداونز قد فاز بأي شيء خلال السبع سنوات قبل قدومي، لكني تركت القميص عاليًا وهذا يعطيني الحافز، تمامًا كما حدث مع الأهلي الذي لم يحقق إنجازات قارية طوال 6 أو 7 سنوات. لكننا شاركنا مرتين في مونديال الأندية ولعبنا نهائي دوري الأبطال 3 مرات، والسوبر الإفريقي مرتين".

وكان موسيماني قد رحل عن الأهلي بالتراضي بعد 20 شهرًا في قيادته الفنية حقق خلالها دوري أبطال إفريقيا مرتين، وحصد برونزيتين في كأس العالم للأندية.

وأعلن موسيماني مؤخرا عن بدء سلسلة "The Masterclass Series" عبر شركته MTSports، والتي ستكون نقطة انطلاقها هي نادي رويال إيه أم الجنوب إفريقي.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر مقرب من المدير الفني فإن حملة "Masterclass Coaching Series" التي تجريها شركة المدير الفني الجنوب إفريقي، تهدف لفتح الباب لدعم أي فريق داخل قارة إفريقيا على المستوى الفني.

ووقع موسيماني ومساعديه على الاتفاقية مع نادي رويال إيه أم ليتواجدوا في الفترة المقبلة لتقديم استشارات فنية للجهاز الفني للفريق الذي يشارك الموسم المقبل في كأس الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه.

وسيتم تقديم موسيماني مستشارا فنيا للفريق الجنوب إفريقي.

وذكر حساب الشركة عبر تويتر: "نحن فخورون بإعلان بدء The Masterclass Series مع المدرب بيتسو موسيماني وطاقمه الفني المكون من كابيلو رانجواجا وموسي ماتلابا وكايل سولومون".

وأوضح "شكرا لنادي رويال إيه إم على الترحيب بنا بهذه الطريقة. كان من الرائع قضاء الوقت والحصول على فرصة خوض حوار بناء مع الطاقم الفني".

وبدأت القصة بتقرير صحيفة "ذا ساوث أفريكان" عن مغادرة موسيماني وطاقمه إلى مكان غير محدد، ليبدأ الحديث عن عودته المحتملة.

وذكر التقرير أن موسيماني بعد رحيله الصادم عن الأهلي آثر الراحة في بلاده، حتى لحظة التحرك سالفة الذكر.

وظهر موسيماني برفقة زوجته ووكيلته مويرا، بالإضافة إلى 3 من مساعديه.

وارتبط اسم موسيماني بنادي الوداد المغربي، ومنتخب العراق أيضا، قبل أن يظهر في نادي رويال إيه إم.

وتولى موسيماني قيادة الأهلي في سبتمبر 2020 خلفا للسويسري رينيه فايلر، حيث بدأ الرحلة من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي توج به.

ثم فاز المدرب بدوري الأبطال مرة أخرى في 2021 مع الأهلي، قبل أن يصل إلى النهائي الثالث على التوالي ويخسره قبل إعلان رحيله في الثاني عشر من يونيو الجاري.

طالع أيضا:

الدحيل القطري يتعاقد مع بديل ساسي

نجم فرانكفورت يخضع للكشف الطبي في يوفنتوس

حقيقة مفاوضات ثلاثي القمة مع محمد إبراهيم

ألميريا يتعاقد مع حارس ريال مدريد السابق