الأهلي يثأر من هزيمة الدور الأول ويفوز على المصري بثنائية

فاز الأهلي على المصري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ30 من الدوري والتي أقيمت بملعب برج العرب.

وحقق الأهلي الفوز الثاني على التوالي بعد الانتصار الماضي على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد.

ليرفع الأهلي رصيده إلى النقطة 62 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري ويتبقى له مباراة مؤجلة.

ويتجمد رصيد المصري عند النقطة 33 في المركز الـ11.

ثنائية فوز الأهلي جاءت عن طريق رامي ربيعة من ركلة جزاء، وحسام حسن.

واستطاع الأهلي الثأر من هزيمته في الدور الأول أمام المصري التي انتهت بالنتيجة ذاتها لصالح الفريق البورسعيدي.

وصف المباراة

وظهر المصري أخطر في الركنيات ونفذ الفريق البورسعيدي ركنية في الدقيقة 12 ووصلت الكرة إلى إسلام أبو سلية الذي لعبها بضربة رأسية مرت أعلى مرمى علي لطفي في فرصة خطيرة.

وأهدر صلاح محسن فرصة تسجيل للأهلي بعدما انفرد بالمرمى ووضع الكرة في يد الحارس عصام ثروت بغرابة.

وأجرى حسام حسن تبديل اضطراري في الدقيقة 30 بخروج أحمد علاء الذي تعرض للإصابة وشارك بدلا منه إسلام المزين.

وفي الشوط الثاني أهدر جريندو فرصة للتسجيل بعد متابعة للكرة من فرصة أوستن أموتو التي تصدى لها علي لطفي، ليسدد بعيدا عن المرمى في الدقيقة 47.

وواصل المصري فرصة الخطيرة على مرمى الأهلي من ركنية أخرى حولها عمرو موسى برأسية لتمر جوار قائم علي لطفي.

3 تبديلات

وأجرى ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي 3 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 61 بنزول حسام حسن وزياد طارق وكريم فؤاد بدلا من صلاح محسن وميكيسوني ومحمد أشرف.

ليتحول محمد هاني إلى اللعب في مركز الظهير الأيسر.

وسقط حسام حسن داخل منطقة الجزاء بعد تدخل مع كريم العراقي ليطالب بركلة جزاء ولكن الحكم محمود البنا أشار إلى استمرار اللعب.

وعاد الحكم إلى مراجعة اللعبة في الفيديو ليحتسب ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 79.

وتقدم رامي ربيعة لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف فوز الأهلي في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 86 سجل المصري هدف التعادل عن طريق أحمد الشيخ، لكن الحكم لم يحتسب الهدف بسبب التسلل.

وشارك محمد محمود بدلا من محمد فخري في الدقائق المتبقية من المباراة. وكذلك شارك ميدو نبيل بدلا من بيرسي تاو.

محاولات من المصري وهدف قاتل

واستمرت محاولات المصري في الدقائق المتبقية من أجل إحراز التعادل ولكن دون جدوى.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع انطلق لاعبو الأهلي بهجمة مرتدة عن طريق محمد محمود لتصل الكرة إلى حسام حسن الذي مررها إلى محمد هاني وبدوره أعادها له من جديد.

ليسدد في الشباك مسجلا هدف الأهلي الثاني، وتنتهي المباراة بفوز الأحمر بثنائية دون رد.