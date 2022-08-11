إبراهيم حسن: ما حدث فضيحة وتسبب لنا في جلطات ومرض السكر.. يجب إعادة المباراة

الخميس، 11 أغسطس 2022 - 12:42

كتب : FilGoal

إبراهيم حسن مدير الكرة في المصري

شن إبراهيم حسن مدير الكرة في المصري، هجومًا قويًا على طاقم تحكيم مباراته أمام الأهلي.

وخسر المصري أمام الأهلي بهدفين دون رد في ملعب برج العرب مساء الأربعاء بالجولة 30 للدوري المصري.

وشهدت المباراة عدم احتساب هدف للمصري -طالب لاعبوه بشرعيته- أثناء تقدُم الأهلي بهدف دون رد.

وقال إبراهيم حسن بعد المباراة عبر إم بي سي مصر عندما تم تهنئته بعيد ميلاده: "عقبال 100 عام؟ لو أكملنا عامًا بهذا الشكل فسيكون جيدًا. أصبنا بجلطات وبمرض السكر، من الجيد أننا نتنفس".

وأضاف: "عندما نفّذ حمودي المخالفة لم يكن لاعبنا متسللًا، وبعدها من لمس الكرة في الهواء هو لاعب الأهلي. أين تقنية الفيديو والكاميرات؟".

وتابع: "الأهلي والزمالك لا ينتظران مُجاملة، فلماذا تكون ظالمًا؟ هاتروح من ربنا فين؟ كما الأهلي والزمالك يريدان الفوز بالدوري، فالمصري يريد البقاء في الدوري، تلك أقل حقوق البشر".

وواصل: "المدافع هو من لمس الكرة، وبالتالي لو كنت مهاجمًا تشرب كوب شاي على خط المرمى ووصلتك الكرة وسجلتها، فأنت غير متسلل، اتقوا الله، كرة القدم المصرية صارت صعبة للغاية".

وأكمل: "لا ننام، نعمل ليل نهار لتصحيح أخطاء من سبقونا. من المريب عدم إعادة لقطة الهدف غير المحتسب، إنها فضيحة".

وتساءل: "ماذا لو هبط المصري؟ من سيحصل له على حقه؟ لو وُجدت عدالة في الكرة المصرية لأعيدت تلك المباراة، والمصري قادر على الفوز بها".

وأضاف: "الأهلي لم يشرك الناشئين أمام الاتحاد السكندري، ذلك حدث في نهائي كأس مصر 1985 أمام الزمالك، اللاعبون وقتها كانوا يبلغون 18 و19 عامًا. أمّا من يشاركون الآن مع الأهلي والزمالك فهم مواليد 2000 و1999 ويتم قيدهم فوق السن، لا تضحكوا على الجمهور".

وأتم: "الأهلي كان قلقًا من المصري وكان يعلم قوة حسام حسن وجهازه الفني، ولذلك لم يشرك أي لاعب ممن ظهروا أمام الاتحاد، وسواريش قال في المؤتمر الصحفي أنه فعل ذلك ليتجنب حرق اللاعبين أمام فريق قوي مثل المصري".

وحقق الأهلي الفوز الثاني على التوالي بعد الانتصار الماضي على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد.

ليرفع الأهلي رصيده إلى النقطة 62 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري ويتبقى له مباراة مؤجلة.

ويتجمد رصيد المصري عند النقطة 33 في المركز الـ11.

ثنائية فوز الأهلي جاءت عن طريق رامي ربيعة من ركلة جزاء، وحسام حسن.

واستطاع الأهلي الثأر من هزيمته في الدور الأول أمام المصري التي انتهت بالنتيجة ذاتها لصالح الفريق البورسعيدي.

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