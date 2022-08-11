علام يجتمع برئيس الاتحاد القطري ويتفقان على إقامة كأس لوسيل بين بطلي الدوري المصري والسعودي

الخميس، 11 أغسطس 2022 - 15:32

كتب : أحمد الخولي بسام أبو بكر

جمال علام - حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني

اجتمع جمال علّام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بنظيره القطري حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني.

الزيارة الودية شهدت أيضًا حضور علي داوود الشكري المدير التنفيذي لمكتب رئيس الاتحاد القطري.

وعرف الاجتماع بحث سبل التعاون بين الاتحادين المصري والقطري.

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وتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الاتحادين في حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري، وحلمي مشهور وعامر حسين عضوي مجلس الإدارة، ووليد العطّار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

وتطرق رئيسا الاتحادين -بحسب ما أعلن اتحاد الكرة المصري- لإقامة مباراة كأس لوسيل بين بطل الدوري المصري والهلال بطل الدوري السعودي، في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان FilGoal.com قد كشف في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس عن الزيارة المرتقبة لرئيس الاتحاد القطري.

وأوضح FilGoal.com أن الطرفين سيوقعان عقود كأس السوبر المصري السعودي.

وسيحصل الفائز في المباراة على مليون و500 ألف دولار، فيما يحصل الوصيف على مليون دولار.

وتقام تلك المباراة على هامش افتتاح استاد لوسيل، أكبر ملاعب كأس العالم الثمانية، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع.

وتقام المباراة في التاسع من سبتمبر المقبل، ويعقبها حفل غنائي.

ويقع الاستاد الجديد في مدينة لوسيل على مسافة 15 كم شمال الدوحة عاصمة قطر.

ويستضيف ملعب لوسيل مباريات في مختلف مراحل البطولة، بداية من مباراة الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر، وصولا إلى نهائي البطولة في 18 ديسمبر.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ72 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، يليه بيراميدز بـ65 نقطة من نفس عدد المباريات.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ62 نقطة بعدما خاض 29 مباراة.

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