خبر في الجول – رئيس الاتحاد القطري يصل مصر الخميس لتوقيع عقد كأس سوبر لوسيل

يصل اليوم الخميس إلى مصر رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم حمد بن خليفة بن أحمد آل الثاني لتوقيع عقد كأس سوبر لوسيل مع جمال علام.

وحسبما علم FilGoal.com فإنه من المنتظر فور وصول رئيس الاتحاد القطري إلى القاهرة فسوف يوقع عقد المباراة التي تجمع بين بطلي الدوري السعودي والمصري في الثالثة عصرا.

وتم تحديد الهلال السعودي كطرف أول في المباراة، فيما من المنتظر تحديد بطل الدوري المصري رسميا في وقت لاحق.

وسيحصل الفائز في المباراة على مليون و500 ألف دولار، فيما يحصل الوصيف على مليون دولار.

وتقام تلك المباراة على هامش افتتاح استاد لوسيل، أكبر ملاعب كأس العالم الثمانية، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع.

وتقام المباراة في التاسع من سبتمبر المقبل، ويعقبها حفل غنائي.

ويقع الاستاد الجديد في مدينة لوسيل على مسافة 15 كم شمال الدوحة عاصمة قطر.

ويستضيف ملعب لوسيل مباريات في مختلف مراحل البطولة، بداية من مباراة الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر، وصولا إلى نهائي البطولة في 18 ديسمبر.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ72 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، يليه بيراميدز بـ65 نقطة من نفس عدد المباريات.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ62 نقطة بعدما خاض 29 مباراة.

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