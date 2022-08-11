الدحيل القطري يتعاقد مع الجزائري قديورة لتعويض فرجاني ساسي

أتم نادي الدحيل إجراءات التعاقد مع الجزائري عدلان قديورة ليحل محل فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق.

وتعرض ساسي للإصابة ما دفع النادي القطري للتعاقد مع لاعب بديل لتدعيم وسط ملعب الفريق الذي يقوده الأرجنتيني هيرنان كريسبو.

واعلن الدحيل تعاقده مع قديورة بشكل رسمي ليحل في مكان ساسي الذي ستبعده الاصابة التي تعرض لها عن المشاركة مع الفريق في الفترة القادمة.

وأوضح أن فرجاني ساسي تعرض للإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة الفريق أمام الوكرة في الجولة الأولى من الدوري القطري، ستبعده عن الملاعب خلال الجولات القادمة.

وكان الدحيل قد خسر خلال الجولة الأولى من دوري نجوم قطر بنتيجة 4-2 ويستعد لمواجهة الأهلي بالجولة المقبلة.

وسبق لـ قديورة اللعب بقمصان أندية كريستال بلاس وواتفورد وشيفيلد يونايتد نوتينجهام فورست والغرافة القطري.

صاحب الـ36 عاما لعب على المستوى الدولي 62 مباراة وسجل هدفين وتُوج مع منتخب الجزائر بلقب كأس أمم إفريقيا 2019.

موقف ساسي

سالم المري مدير قطاع الكرة في نادي الدحيل القطري كشف في وقت سابق حقيقة الأنباء المتداولة بشأن استغناء ناديه عن فرجاني ساسي بشكل نهائي.

وقال المري عبر قناة الحياة: "تعاقدنا مع فرجاني ساسي عن اقتناع شديد بقدراته وأنه لاعب يمثل إضافة لأي فريق. اللاعب أنهى الموسم الماضي بشكل مميز وكان من أفضل اللاعبين في معسكر الإعداد للموسم الجديد".

وأضاف "ساسي أحد نجوم الدحيل والدوري القطري بشكل عام على المستويين الفني والأخلاقي. اللاعب تعرض لإصابة عادية وليست قوية كما تردد ومستمر حتى نهاية عقده الممتد لموسمين والنادي متمسك به وهو كذلك".

فيما قال مرتضى منصور رئيس الزمالك في وقت سابق: "مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قال في وقت سابق "من الممكن أن يعود بنشرقي للزمالك فهو حتى الآن لم يحسم قراره، وكذلك فرجاني ساسي الذي نتواصل معه منذ عودتي لرئاسة النادي". (طالع التفاصيل)

وانضم ساسي لصفوف الدحيل الصيف الماضي عقب نهاية عقده مع الزمالك الذي قضى بين جدرانه 3 مواسم.

صاحب الـ30 عاما شارك مع الدحيل خلال 25 مباراة بالموسم الماضي سجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

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