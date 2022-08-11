محمد إبراهيم: لم تكن هناك مفاوضات رسمية من ثلاثي القمة.. وهدفنا المربع الذهبي

كشف محمد إبراهيم صانع ألعاب سيراميكا كليوباترا أن اهتمام ثلاثي القمة الزمالك والأهلي وبيراميدز كان تواصل عن طريق وكلاء فقط ولم تكن مفاوضات بشكل رسمي.

محمد إبراهيم النادي : سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

وأشار محمد إبراهيم إلى أن هدف سيراميكا كليوباترا الموسم المقبل، المنافسة على المربع الذهبي.

وقال محمد إبراهيم عبر قناة صدى البلد: "لم يكن هناك مفاوضات بشكل رسمي مع الزمالك أو الأهلي أو بيراميدز ولكن فقط تواصل عن طريق وكلاء".

وأضاف "تفكيري كان مع سيراميكا كليوباترا بحثا عن الاستقرار والمشاركة، ومفاوضات تمديد تعاقدي لم تستغرق أكثر من 15 دقيقة".

وكان تعاقد محمد إبراهيم ينتهي مع سيراميكا كليوباترا بنهاية الموسم المقبل لكن اللاعب مدد تعاقده حتى صيف 2024.

وتابع إبراهيم "واجهنا سوء حظ في الكثير من مباريات الموسم الحالي، لدينا لاعبون مميزون ولا نحتاج دعما كبيرا ولدينا طموح بمركز أفضل في الموسم المقبل".

وكشف نجم سيراميكا كليوباترا "نسعى للوصول إلى المربع الذهبي ولكن ذلك يحتاج للكثير من العمل، وسنبدأ التحضير للموسم المقبل عقب نهاية الموسم الجاري".

واختتم محمد إبراهيم تصريحاته "أي لاعب يتمنى الانضمام لمنتخب مصر، سأبذل قصارى جهدي الفترة المقبلة وأتمنى أن يكون لي نصيب".

وانضم محمد إبراهيم إلى سيراميكا كليوباترا من مصر للمقاصة في نوفمبر 2020.

وخاض محمد إبراهيم 28 مباراة مع سيراميكا كليوباترا هذا الموسم وساهم في عشرة أهداف.

ونجح إبراهيم في تسجيل أربعة أهداف وصناعة ستة آخرين.

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