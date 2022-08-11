التاسع.. ألميريا يضم الحارس باتشيكو قادما من ألافيس

أعلن نادي ألميريا عن تعاقده مع فيرناندو باتشيكو قادمًا من ديبورتيفو ألافيس في سوق الانتقالات الصيفية.

ووقّع باتشيكو على عقدٍ لمدة 4 سنوات مع ألميريا بعد رحيله عن ألافيس الذي هبط لدوري القسم الثاني.

ويعود ألميريا للدوري الممتاز بملكية سعودية متمثلة في تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة والترفيه في المملكة.

🔴 ¡𝗣𝗔𝗖𝗛𝗘𝗖𝗢 ROJIBLANCO UNTIL 𝟮𝟬𝟮𝟲! ⚪️ The goalkeeper arrives as a free agent player from @Alaves and signs with UD Almería for 4 seasons. 🙌🏼 Welcome! | #PachecoRojiblanco pic.twitter.com/t278O25GcL — UD Almería (@UDAlmeria_Eng) August 10, 2022

باتشيكو (30 عامًا) لعب في ألافيس خلال المواسم السبعة السابقة، وخاض بقميصه 252 مباراة، وساهم في وصوله لنهائي كأس ملك إسبانيا 2017.

وبدأ حارس المرمى الإسباني مسيرته في ناشئي ريال مدريد، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2011، لكنه لم يخض معه إلا مباراتين رسميتين.

🤩 We have zero doubts and a thousand proofs that the best Spanish goalkeeper in last years is Rojiblanco 🔴⚪️🧤#PachecoRojiblanco | @92pacheco pic.twitter.com/FTs0MZKFYM — UD Almería (@UDAlmeria_Eng) August 10, 2022

وبات باتشيكو تاسع صفقة صيفية لـ ألميريا، بعد البرازيلي كايلي القادم من سانتوس، والصربي ماركو ميلوفانوفيتش القادم من بارتيزان، وأليخاندرو بوزو القادم من إشبيلية، و البرتغاليجوي جيديش القادم من فيتوريا جيمارايش.

كما انضم الصربي سرديان بابيتش من ريد ستار، ولاعب غينيا بيساو هوبولانج مينديش من لوريان، والسلوفاكي مارتن سفيدرسكي من مانشستر يونايتد، وأرناو سولا من برشلونة.

ويفتتح ألميريا مبارياته في الدوري الإسباني الممتاز بمواجهة ريال مدريد في ملعب البحر المتوسط الأحد المقبل.

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