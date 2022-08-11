كوستيتش يخضع للكشف الطبي مع يوفنتوس

الخميس، 11 أغسطس 2022 - 11:59

كتب : FilGoal

فيليب كوستيتش - إينتراخت فرانكفورت

وصل الصربي فلييب كوستيتش لاعب إينتراخت فرانكورت إلى مدينة تورينو تمهيدا للانضمام إلى يوفنتوس.

وتوصل ناديا يوفنتوس الإيطالي وإينتراخت فرانكفورت الألماني إلى اتفاق لضم الصربي هذا الصيف.

ويخضع اللاعب للكشف الطبي صباح الخميس.

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وبحسب شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية تفوق يوفنتوس على وست هام الإنجليزي وسيضم الجناح الأيسر بمقابل يتراوح بين 17-18 مليون يورو بالإضافة للحوافز.

فرانكفورت خسر مواجهة ريال مدريد الإسباني في كأس السوبر الأوروبي الأربعاء بدون الصربي الذي لم يتواجد في قائمة بطل الدوري الأوروبي حسبما أعلن النادي الألماني.

وأوضحت شبكة سكاي أيضا أن يوفنتوس سيركز بعد إتمام الصفقة على ضم لاعب خط وسط، مع اقتراب رحيل الفرنسي أدريان رابيو.

وسيصبح كوستيش سابع صربي يرتدي قميص البيانكونيري، والثاني في الفريق حاليا بعد مواطنه دوشان فلاهوفيتش.

الصربي البالغ 29 عاما بدأ مسيرته في نادي رادينشيكي الصربي حتى 2012 وانتقل لخرونجين الهولندي وقضى عامين.

ومن ثم بدأ مشواره في ألمانيا مرتديا قمصان شتوتجارت وهامبورج ووصولا لـ فرانكفورت.

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مع إينتراخت خاض 171 مباراة في جميع المسابقات فسجل 33 هدفا وصنع 64.

وتوج الموسم الماضي بلقب الدوري الأوروبي والأول في تاريخ النادي، كما اُختير كأفضل لاعب في النسخة الماضية من المسابقة.

وتواجد في التشكيل المثالي للدوري الأوروبي موسمي 2018-19 و2021-22، وأيضا حصد جائزة أكثر لاعب مرر تمريرات حاسمة في نسخة الموسم الماضي.

وكذلك تواجد في التشكيل المثالي للدوري الألماني موسم 2019-2020.

انتقال فاشل

الصربي كان قريبا من الانتقال لصفوف لاتسيو الموسم الماضي.

النادي الألماني أعطى لنظيره الإيطالي عنوان بريد إلكتروني خاطئ ولم يتسنى للفريق الإيطالي حسم الصفقة.

واكتشف فالي رمضاني وكيل اللاعب أن فرانكفورت أرسل بريدا إلكترونيا خاطئا للاتسيو، لإخبار اللاعب أن نادي العاصمة الإيطالي غير مهتم بالصفقة.

رمضاني أرسل لـ كوستيتش صورة من عرض لاتسيو الرسمي الذي لم يصل إلى فرانكفورت.

فصب اللاعب غضبه على إدارة النادي ورفض المشاركة في مواجهة أرمينيا بيلفيلد والتي انتهت بالتعادل 1-1 في الدوري الألماني آنذاك لكنه شارك مع الفريق بشكل طبيعي حتى نهاية الموسم وتوج بلقب الدوري الأوروبي.

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