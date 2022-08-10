منذ رقم فايلر وموسيماني.. الأهلي يحافظ على نظافة شباكه 6 مرات متتالية في الدوري

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 23:19

كتب : عمرو عبد المنعم

بيتسو موسيماني - ريني فايلر

حافظ الأهلي على نظافة شباكه للمباراة السادسة على التوالي في الدوري المصري هذا الموسم، بعدما فاز على المصري بثنائية دون رد.

وفاز الأهلي على المصري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ30 من الدوري والتي أقيمت بملعب برج العرب. (طالع التفاصيل)

وسجل ثنائية فوز الأحمر على الفريق البورسعيدي رامي ربيعة وحسام حسن.

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ونجح الأهلي في الحفاظ على نظافة شباكه أمام كل من الجونة ومصر للمقاصة والمقاولون العرب وفاركو والاتحاد السكندري والمصري.

وتحقق هذا الرقم للأهلي تحت قيادة المدير الفني البرتغالي للأحمر ريكاردو سواريش.

وذلك منذ سلسلة الحفاظ على الشباك نظيفة في موسم 2019/2020 والتي استمرت لـ13 مباراة متتالية.

وفي موسم 2019/2020 حافظ الأهلي على نظافة شباكه في 13 مباراة متتالية، بواقع 9 تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، و4 مباريات مع بيتسو موسيماني، وذلك في المباريات الأخيرة من الدوري.

قبل أن تنتهي سلسلة الحفاظ على الشباك نظيفة في أول مباراة من الموسم الماضي أمام المقاصة والتي فاز بها الأهلي 3-1.

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