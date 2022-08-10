موعد مباراة الأهلي ضد مصر للمقاصة في الكأس.. والقنوات الناقلة

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 23:15

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة

يستعد الأهلي لمواجهة مصر للمقاصة في ثمن نهائي كأس مصر لموسم 2021 - 2022.

وكان الأهلي قد تغلب على المصري بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة 30 من مسابقة الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في مسابقة الدوري برصيد 62 نقطة ولديه مباراة مؤجلة أمام الإسماعيلي.

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أما مصر للمقاصة فخسر مباراته الأخيرة أمام الزمالك بخمسة أهداف دون مقابل، ليتأكد هبوطه إلى الدرجة الثانية.

موعد المباراة والقنوات والناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 14 أغسطس.

وينطلق اللقاء في الثامنة مساء.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

وكان الأهلي قد واجه مصر للمقاصة في مباراتين هذا الموسم في مسابقة الدوري.

وفاز الأهلي في الدور الأول بأربعة أهداف دون مقابل بينما فاز في الدور الثاني بهدف دون مقابل.

ولم ينجح مصر للمقاصة في تحقيق الفوز على الأهلي في آخر تسع مباريات خاضهم الفريق.

وكان آخر انتصار لفريق مصر للمقاصة على الأهلي في ديسمبر 2017 عندما تغلب على الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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